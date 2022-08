DXRacer met à jour ses chaises de jeu Air Series et Master Series avec les modèles Air Pro et 2023 Master.



DXRacer, le fabricant original de chaises de jeu de haute qualité, dépasse la concurrence aujourd'hui en dévoilant deux nouvelles éditions des populaires Air Series et Master Series. Créé à partir de matériaux recyclés et respectueux de l'environnement, le modèle Air Pro revoit son support lombaire et son appui-tête et se vend au détail à 499 USD. Le modèle actualisé de la série Master offre la promesse d'un ajustement parfait au prix de 539 Dollars. Les deux modèles seront commercialisés dans les bureaux et les foyers des États-Unis le lundi 17 octobre 2022.







La série Air Pro offre un confort de luxe, ultra-respirant et bien ajusté, dans six coloris différents tels que Noir/Blanc, Rouge et Noir standard. Restez au frais au sommet d'un trône ergonomique construit avec des composants très résistants complétés par une ergonomie hautement réglable, notamment un support lombaire magnétique rempli d'un rembourrage en mousse à mémoire de forme.







Déverrouillez tout le potentiel de la série Air Pro grâce à une pléthore d'accessoires optionnels et faites-en plus qu'une simple chaise à filet. Créez l'ambiance pour n'importe quelle configuration de jeu avec un exosquelette RVB télécommandé. Installez-vous confortablement pendant les mois d'hiver avec une housse de chaise en cuir disponible en noir, rouge et blanc. Relevez vos pieds fatigués et détendez-vous sur un repose-pieds télescopique.







La série Master 2023 actualisée introduit le confort d'un canapé souple dans n'importe quelle pièce ou bureau. Exprimez votre élégance avec l'une des cinq options de couleurs professionnelles différentes, dont le noir, le vert et le blanc. Les modes d'inclinaison et de basculement synchronisés offrent de multiples réglages pour transformer le fauteuil en un fauteuil inclinable flexible et apprécié de tous. Enfoncez-vous en toute confiance dans son ergonomie adaptée à toutes les occasions grâce à un support lombaire intégré et réglable : pas besoin d'oreiller obtus à sangles.



Un grand appui-tête en mousse à mémoire de forme monté sur rail offre un soutien de la colonne cervicale et un réglage personnel de la hauteur pour tous les types de corps. Les options d'accessoires supplémentaires ajoutent également un confort sans précédent. Personnalisez le siège parfait avec des coussins interchangeables créés avec du cuir polyuréthane microfibre, perforé et respirant. Évitez les renversements de boissons et les bris de technologie grâce au porte-gobelet et à la station d'accueil pour ordinateur portable.



" Les fans de fauteuils de jeu nous ont fait part de leurs précieux commentaires sur les précédents modèles des séries Air et Master, qui ont fait de l'Air Pro le fauteuil en maille ultime et du 2023 Master le fauteuil de jeu le plus élégant du marché ", a déclaré Ben Krzywicki, directeur de la communauté DXRacer. " Nous sommes confiants et fiers des améliorations apportées par ces nouveaux modèles. En particulier en utilisant des matériaux recyclés pour l'Air Pro, où nous avons pu maintenir notre empreinte carbone faible sans sacrifier la qualité."



Les DXRacer Air Pro Series et 2023 Master Series sortent le lundi 17 octobre 2022 à partir de 499 et 539 USD respectivement dans les régions d'Amérique du Nord sur les pages web officielles des DXRacer Air et DXRacer Master et chez les détaillants locaux, notamment Amazon, Best Buy, Walmart, Staples, et plus encore.



