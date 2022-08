MSI publie les pages produits de sa carte mère X670.



Un peu en retard par rapport à ses concurrents, MSI a finalement publié les pages produits de trois de ses prochaines cartes mères X670 et X670E. Les trois modèles sont la MEG X670E ACE, la MPG X670E Carbon WiFi et la Pro X670-P WiFi. Plus tôt dans la journée, nous avons eu un premier indice concernant le prix de quelques-unes de ces cartes et nous avons maintenant la plupart des détails techniques concernant les cartes elles-mêmes. Comme tous les autres fabricants de cartes, MSI n'a révélé aucune information concernant les horloges de mémoire et évidemment aucun détail sur les processeurs qui seront supportés. Nous avions déjà une assez bonne idée de ce que nous pouvions attendre de ces cartes en nous basant sur les détails publiés par MSI au Computex, mais des caractéristiques telles que la conception de l'alimentation n'ont pas été révélées à l'époque, et nous n'avons pas eu un très bon aperçu de la carte.



La MEG X670E ACE semble être la carte haut de gamme de MSI pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser une petite fortune pour la carte Godlike et elle devrait répondre à presque tous les besoins. La carte dispose d'une alimentation à 22+2+1 phases et MSI utilise un heatpipe ainsi qu'un radiateur à ailettes empilées et une plaque arrière MOSFET pour aider à refroidir les circuits d'alimentation surdimensionnés. Les autres caractéristiques comprennent Ethernet 10 Gbps, bien qu'il n'y ait qu'une seule interface Ethernet, un port USB-C 10 Gbps compatible DisplayPort 1.4 (dont on a dit qu'il était compatible DP 2.0 au Computex), ainsi que deux ports USB-C 20 Gbps à l'arrière. L'USB4 n'apparaît nulle part, mais c'est très probablement dû au fait qu'ASMedia est en retard sur le jeu avec son contrôleur hôte. MSI a opté pour une conception où les voies x16 PCIe 5.0 du CPU sont réparties entre les deux premiers emplacements PCIe x16 et le troisième emplacement utilise quatre voies PCIe 5.0 du CPU. Les quatre derniers couloirs PCIe 5.0 du CPU sont destinés à l'un des emplacements M.2 NVMe et la carte dispose de trois autres emplacements M.2 PCIe 4.0. En plus de cela, MSI inclut également une carte d'extension M.2 Xpander-Z Gen5 Dual qui peut accepter deux SSD NVMe PCIe 5.0 supplémentaires au prix de huit voies PCIe pour le GPU.











La MPG X670E Carbon WiFi bénéficie d'un design de régulation de l'alimentation légèrement revu à la baisse avec 18+2+1 phases et perd malheureusement le dissipateur thermique à ailettes empilées, mais conserve au moins le caloduc pour les MOSFETS. MSI a également abandonné le port Ethernet 10 Gbps en faveur d'un port 2.5 Gbps et le troisième emplacement PCIe x16 est seulement PCIe 4.0 sur le Carbon. Cependant, le Carbon dispose de deux emplacements PCIe 5.0 M.2 NVMe à bord et de deux autres emplacements PCIe 5.0 M.2 NVMe. Si vous cherchez à tirer parti des graphiques intégrés attendus dans les prochains processeurs de la série Ryzen 7000, alors cette carte pourrait être celle qu'il vous faut, car elle dispose d'un port HDMI 2.1, d'un port DP 1.4 et d'un port USB-C avec prise en charge du DP 1.4. Il y a également un deuxième port USB-C 20 Gbps à l'arrière. La MPG X670E Carbon WiFi semble être une carte bien équilibrée pour la plupart des gens.











Enfin, la Pro X670-P WiFi est équipé d'une alimentation 14+2+1 et cette fois-ci, MSI a abandonné le caloduc, bien que la société ait toujours utilisé un dissipateur thermique assez grand. MSI a laissé tomber la plupart des commodités sur le Pro, comme le bouclier E/S pré-attaché et tous les emplacements M.2 ne sont pas livrés avec des dissipateurs. De manière assez surprenante, MSI a inclus un port USB-C 20 Gbps et les sorties d'affichage sont identiques à celles de la Carbon. C'est la seule carte de MSI à offrir un emplacement d'extension PCIe 3.0 x1 et comme il s'agit d'une carte X670, les trois emplacements x16 sont tous PCIe 4.0, bien que la configuration soit x16, x4 et x2, sans qu'aucun des couloirs ne soit partagé. La carte possède un seul emplacement PCIe 5.0 M.2 NVMe et trois emplacements PCIe 4.0 M.2 NVMe.











Les trois cartes reposent sur des PCB à huit couches avec des couches de cuivre à deux onces. MSI a également inclus l'installation de lecteurs M.2 sans vis sur toutes les cartes, les modèles haut de gamme ayant également des dissipateurs sans vis sur certains des emplacements M.2. Les trois modèles disposent également d'un codec audio Realtek ALC408x USB, et le ACE est équipé d'un DAC ESS ES9280AQ. Dans l'ensemble, il semble que MSI va avoir une petite, mais assez solide gamme de cartes mères X670 et X670E.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP