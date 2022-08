[RETRO] AMD Crossfire vs. Nvidia SLI en test.



Dans le cadre du oneAPI d'Intel et de la possibilité d'activer cette option dans les jeux, je vous propose aujourd'hui un autre classique. La décision d'Intel de gérer l'ensemble du projet en tant que source ouverte ou fermée dépendra probablement aussi de la manière dont Intel poursuivra sa division des cartes graphiques. Je ne veux pas citer Jon Peddie à nouveau, mais il y a certainement des chantiers plus importants que celui de la oneAPI en ce moment. Bien sûr, cette option pourrait aussi être considérée comme un remède contre les hoquets actuels des cartes graphiques Arc, ce qui ferme à nouveau le cercle.







Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ?



Le problème de la mesure de la mise à l'échelle sur plus de 2 GPU dans les cartes de milieu de gamme est qu'il n'y a qu'un seul port pour un bridge par carte, alors que les cartes à 2 ports sont exclusivement dans le haut de gamme. Malheureusement, les solutions multi-GPU avec plus de deux cartes ne sont pas vraiment dans la gamme d'achat de nos lecteurs dans le secteur haut de gamme. La nouvelle Powercolor Radeon HD 6870 X2, qui combine 2 de ces petits GPU de milieu de gamme sur une seule carte, nous permet même de faire du quad-crossfire avec des puces de milieu de gamme !



Il est donc possible, pour la première fois, de tester une carte de milieu de gamme comme la Radeon HD 6870, qui coûte actuellement environ 140 euros, en Crossfire avec 2 cartes par rapport à la carte à deux GPU Radeon HD 6870 X2, de la comparer ensuite avec les performances de 3 GPU (HD 6870 X2 + HD 6870) et, enfin, de la mesurer en Quad-Crossfire et de comparer tout cela avec le SLI et le Crossfire de nombreuses cartes actuelles, jusqu'à la GTX 590, dans des benchmarks complets. Nous voulons comparer la puissance délivrée, vérifier la pertinence des micro-coupures et enfin juger de la performance et du rapport qualité-prix. Aurions-nous une surprise ? Rien n'est à exclure, alors continuez à lire !



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



