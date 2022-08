La jungle des utilitaires d'appairage sans fil chez Razer.







La synchronisation d'un clavier ou d'une souris sans fil avec son mini récepteur USB n'est généralement pas une opération fréquente mais lorsque cela s'avère nécessaire suite à la perte, la panne ou la simple désynchronisation du récepteur, cela peut vite devenir une galère de savoir quoi faire puisque les procédures et logiciels sont différents d'un constructeur à l'autre et même d'un périphérique à l'autre au sein d'une même marque.







Par exemple chez Razer, historiquement quasiment chaque périphérique sans fil dispose de son propre utilitaire servant à restaurer la connexion entre le dongle USB et le produit lorsque la simple bascule en mode 2.4 du bouton situé sous la souris ne suffit plus. Ces derniers mois, Razer semble toutefois avoir pris le problème à bras le corps pour proposer des utilitaires "unifiés" pour chaque catégorie de produit. Nous avons ainsi désormais droit au Razer Mouse Pairing Utility, au Razer Keyboard Pairing Utility et au Razer Headset Pairing Utility qui sont respectivement destinés aux souris, claviers et casques audio de la marque comme leur nom l'indique.



Ce nombre de logiciels restreint est donc un pas en avant intéressant même s'il aurait définitivement été plus simple de n'avoir qu'un seul logiciel pour toutes les catégories de matériel. Par ailleurs, sachez que seuls les derniers produits Razer compatibles avec la technologie propriétaire HyperSpeed sont supportés par ces trois utilitaires. Pour d'anciens produits sans fil ne supportant que le mode 2,4 GHz de base, il faudra toujours faire appel à leur utilitaire dédié existant.



L'USB HyperSpeed Dongle Utility met également à jour le firmware du dongle



Et comme si cela ne suffisait pas, sachez qu'un quatrième utilitaire d'appairage sans fil est disponible depuis peu pour les périphériques Razer. Il s'agit de l'USB HyperSpeed Dongle Utility. Tout comme les utilitaires Mouse/Keyboard/Headset Pairing Utility que nous venons d'évoquer, ce dernier permet d'appairer le périphérique à son dongle USB HyperSpeed mais il permet en plus de mettre à jour le firmware du dongle pour offrir des corrections de bugs voire d'éventuelles optimisations en terme de latence. Là encore on se demande bien pourquoi Razer a cru bon de développer cet énième outil qui au passage ne supporte pas l'intégralité des produits HyperSpeed !



Que ce soit avec les utilitaires Mouse/Keyboard/Headset Pairing Utility ou avec l'USB HyperSpeed Dongle Utility, pour effectuer l'appairage (et le cas échéant la mise à jour du firmware du dongle) il est indispensable de brancher au préalable le récepteur HyperSpeed sur un port USB du PC et le périphérique sur un second port USB en utilisant le câble USB fourni d'origine.



Bref, tout cela ne facilite pas encore totalement la vie des utilisateurs et on aimerait que ces outils d'appairage soient à terme intégrés dans l'application Synapse 3. D'ailleurs, le tout dernier récepteur 4 000 Hz Razer HyperPolling Wireless Dongle peut être appairé avec les périphériques compatibles (DeathAdder V3 Pro, Viper V2 Pro) directement depuis Synapse 3 via le bouton Pairing Utility. Voilà donc une bonne nouvelle.



Reste bien sûr la solution de se contenter de la norme Bluetooth qui ne requiert pas de dongle dédié mais on perd dans ce cas les performances offertes par la solution HyperSpeed.



On en profite pour rappeler qu'il est possible depuis l'année dernière de connecter un clavier et une souris simultanément au même récepteur USB grâce à la fonction HyperSpeed Multi-Device qui nécessite la mise à jour du firmware de certains périphériques.



Notez au passage que le concurrent Logitech a récemment ajouté la fonction Device Pairing Tool dans l'application G HUB pour synchroniser les produits LIGHTSPEED et propose aussi maintenant l'appairage directement depuis Options+ pour les produits Bolt.



Avant de voir en détail la liste des périphériques Razer compatibles avec ces utilitaires, pensez aussi à mettre à jour le firmware de votre périphérique Razer vers la dernière version. Le constructeur a proposé ces derniers mois des mises à jour pour la majorité de ses périphériques récents. Les fichiers de mise à jour peuvent être téléchargés sur la fiche de Razer.



Souris Razer compatibles avec le Mouse Pairing Utility



- Basilisk Ultimate (RZ01-0317),

- Basilisk X HyperSpeed (RZ01-0315),

- DeathAdder V2 Pro (RZ01-0335),

- DeathAdder V2 X HyperSpeed (RZ01-0400),

- Naga Pro (RZ01-0342),

- Orochi V2 (RZ01-0373),

- Viper Ultimate (RZ01-0305).



Claviers Razer compatibles avec le Keyboard Pairing Utility



- BlackWidow V3 Pro - Green Switch (RZ03-0353),

- BlackWidow V3 Pro - Yellow Switch (RZ03-0353),

- BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - Green Switch (RZ03-0389),

- BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - Yellow Switch (RZ03-0389),

- BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Phantom Edition (RZ03-0389),

- Pro|Type (RZ03-0307),

- Pro Type Ultra (RZ03-0411).



Casques audio Razer compatibles avec le Headset Pairing Utility



- Barracuda X 2021 Black (RZ04-0380),

- Barracuda X 2021 Mercury (RZ04-0380),

- Barracuda X 2021 Quartz (RZ04-0380),

- BlackShark V2 Pro Black (RZ04-0322),

- BlackShark V2 Pro White (RZ04-0322),

- BlackShark V2 Pro Six Siege Special Edition (RZ04-0322),

- Kaira for Playstation (RZ04-0398),

- Kaira Pro for Playstation (RZ04-0403),

- Kraken V3 Pro (RZ04-0346).



Périphériques Razer compatibles avec l'USB HyperSpeed Dongle Utility



- BlackWidow V3 Pro - Green Switch (RZ03-0353),

- BlackWidow V3 Pro - Yellow Switch (RZ03-0353),

- BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - Green Switch (RZ03-0389),

- BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - Yellow Switch (RZ03-0389),

- BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Phantom Edition (RZ03-0389),

- DeathAdder V2 Pro (RZ01-0335),

- DeathAdder V2 X HyperSpeed (RZ01-0400),

- Naga Pro (RZ01-0342),

- Orochi V2 (RZ01-0373),

- Pro Click Mini (RZ01-0399),

- Viper V2 Pro Black (RZ01-0439),

- Viper V2 Pro White (RZ01-0439).



Téléchargement



- Application Mouse Pairing Utility 1.00.02 R2 : Cliquez ICI,

- Application Keyboard Pairing Utility 1.00.01 R1 : Cliquez ICI,

- Application Headset Pairing Utility 1.00.00 R5 : Cliquez ICI,

- Application USB HyperSpeed Dongle Utility 1.00.01 R1 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS