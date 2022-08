Les noms de code des GPU AMD RDNA3 continuent le thème du poisson avec les sardines, la bonite et le poisson lune.



Au sein d'entreprises comme AMD, Intel et NVIDIA, les ingénieurs en matériel et en logiciels travaillent souvent loin des équipes de marketing qui déterminent le nom final des produits. Pourtant, il faut bien avoir un nom pour ce sur quoi on travaille pendant qu'on y travaille. C'est de là que viennent tous ces noms de code farfelus dont nous parlons souvent.







Depuis quelque temps déjà, la division Radeon d'AMD utilise des noms plutôt louches pour ses GPU de préversion. Non, nous voulons dire littéralement que les noms combinent une couleur et un type de poisson. Pour les GPU RDNA 2 de la série Navi 2x, nous avions Sienna Cichlid, Navy Flounder, Dimgrey Cavefish et Beige Goby.



Les dernières fuites suggèrent que la société poursuit cette tendance avec ses prochains processeurs graphiques, tant la famille Navi 3x basée sur RDNA 3 que ses graphiques intégrés basés sur la même architecture. Sur Angstronomics, SkyJuice a publié une analyse détaillée de la famille Navi 3x qui comprend quelques nouveaux détails.







La partie la plus intéressante de la nouvelle information d'Angstronomics est que, apparemment, le RDNA 3 a moins de Infinity Cache que le RDNA 2. C'est surprenant, car cela va à l'encontre de ce que nous pensions être le cas auparavant. Selon SkyJuice, RDNA 3 aura seulement 16MB de cache sur chaque MCD, au lieu de 32MB comme présumé auparavant. 32 Mo par MCD aurait donné aux parties du RDNA 3 la même allocation de cache que le RDNA 2, et évidemment, 16 Mo par MCD est la moitié de cela.



La fuite poursuit en disant qu'il existe en effet des versions qui incluent 16 Mo supplémentaires de Infinity Cache via une matrice de cache empilée (comme 3D V-Cache), mais que "le bénéfice en termes de performances est limité compte tenu de l'augmentation du coût". Cela nous semble étrange, car la tendance des Radeon 6000 haut de gamme à perdre plus de performance que prévu à haute résolution est bien documentée, et il a longtemps été supposé que cela était dû à l'épuisement de l'Infinity Cache. Si c'est effectivement le cas, cela signifie que les Radeon de la prochaine génération seront toujours confrontées à ce problème.







De manière fascinante, le post sur Angstronomics explique qu'un processeur de groupe de travail (WGP) RDNA3 est en fait légèrement plus petit en surface qu'un WGP RDNA2 en raison de la suppression de l'héritage et de certains changements dans l'architecture. C'est particulièrement impressionnant car les WGP RDNA3 sont deux fois plus larges que les WGP RDNA 2. Cela signifie qu'ils ont deux fois plus de puissance de calcul FP32 en raison du doublement du nombre d'UAL dans le WGP. Ce détail permet d'expliquer pourquoi les matrices de calcul graphique (GCD) Navi 31 et Navi 32 semblaient étonnamment petites dans les rendus que nous avons vus auparavant.



C'est surtout d'un intérêt académique, mais Angstronomics donne les noms de code de "Plum Bonito" pour Navi 31, "Wheat Nas" pour Navi 32, et "Hotpink Bonefish" pour Navi 33. Apparemment, cette dernière puce sera principalement utilisée dans les ordinateurs portables AMD Advantage. SkyJuice indique que le processeur était à l'origine envisagé comme une conception chiplet, mais qu'il a été changé en monolithique après qu'AMD ait décidé que la conception chiplet "ne pouvait pas répondre au volume et à la structure de coût de cette classe de GPU". En d'autres termes, il est trop petit pour bénéficier des chiplets.







Sur le blog japonais Coelacanth's Dream, le Coelacanth signale un correctif du projet Linux ALSA qui ajoute le support de la plateforme "Pink Sardine" d'AMD. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le nom du prochain APU Phoenix de l'équipe rouge. Les fans avertis d'AMD ont probablement pu le déduire, puisque les APU Cezanne de la société ont reçu le nom de code "Green Sardine", tandis que les processeurs mobiles AMD Ryzen 6000 dont le nom de code est Rembrandt sont également connus sous le nom de "Yellow Carp".



Le Coelacanthe souligne également qu'un autre nom de code APU a été révélé récemment, et qu'il s'agit de "Sabrina". Sabrina semble être le nom de code pour les APU Mendocino à faible puissance d'AMD. Il ne s'agit pas d'un nom de code " color-and-fish " car il s'agit du nom de code de l'APU lui-même, et non pas strictement de sa partie graphique.



La famille Navi 3x de processeurs graphiques basés sur RDNA 3 devrait être lancée plus tard cette année, peut-être en octobre ou novembre. Alors que les processeurs Ryzen 7000 pour ordinateurs de bureau devraient sortir relativement vite (à la mi-septembre), les APU basés sur Phoenix ne sont pas attendus avant le début de l'année prochaine.



HOTHARDWARE