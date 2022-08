La seule commande que chaque utilisateur de Windows devrait connaître et comment l'utiliser.



Si mon travail dans l'informatique m'a appris quelque chose, c'est que de nombreux problèmes informatiques peuvent être résolus par un redémarrage. Mais si j'ai appris deux choses, c'est qu'une myriade de problèmes Windows restants peuvent être résolus par une simple commande. Le vérificateur de fichiers système de Windows est une solution générale tellement efficace que je pense que chaque utilisateur de Windows devrait la connaître.







Sa fonction est simple. L'outil analyse tous vos fichiers système Windows à la recherche de problèmes. Si un problème est détecté, il remplace le fichier corrompu par une nouvelle version provenant d'une archive compressée dans votre répertoire Windows. Le problème est que, malgré les protections mises en place par Microsoft, ces fichiers semblent être facilement perturbés, ce qui peut entraîner une longue liste de problèmes.



J'ai vu le vérificateur de fichiers système tout résoudre, des plantages aléatoires aux icônes manquantes dans la barre d'état système. Le vérificateur de fichiers système peut, et devrait, également être exécuté après avoir éliminé une infection par un logiciel malveillant pour aider à réparer certains des dommages causés - en supposant que nuke et repave n'est pas la meilleure option pour une raison quelconque. C'est devenu un point tel que c'est l'une des premières mesures que je prends lorsqu'un utilisateur me dit que son système est lent et souvent, c'est tout ce que je dois faire. Pas plus tard qu'hier, mon propre ordinateur se bloquait lorsque j'essayais d'enregistrer ou de charger des images et je m'en veux d'avoir perdu plusieurs heures avant de lancer le vérificateur de fichiers système. Grâce à lui, mon ordinateur s'est immédiatement remis à fonctionner plus rapidement qu'il ne l'avait fait depuis des mois.



Pour lancer le vérificateur de fichiers système, ouvrez une fenêtre d'invite de commande (ou PowerShell) en tant qu'administrateur. Ensuite, tapez "sfc /scannow" et attendez que l'outil fasse son travail.



Lorsque la barre de progression est terminée, il vous renvoie l'un des trois états suivants :



- "La protection des ressources Windows n'a pas trouvé de violation d'intégrité".

- "La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés avec succès."

- "La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers corrompus mais n'a pas pu en réparer certains."







Si vous recevez le premier message, soit votre ordinateur n'a aucun problème lié à la corruption des fichiers système, soit le problème est ailleurs. Le deuxième message est ce que la plupart des utilisateurs doivent s'attendre à voir, en particulier s'ils n'ont jamais exécuté cet outil auparavant ou s'ils ne l'ont pas fait depuis longtemps. Bien que cela ne soit pas toujours indiqué dans les étapes de suivi, les utilisateurs doivent redémarrer leur ordinateur et voir si leur problème est résolu. Le plus souvent, c'est le cas.



Le troisième résultat peut être décourageant, mais il y a encore de l'espoir. Si je reçois ce résultat, je dois généralement faire appel à l'outil Deployment Image Servicing and Management, ou DISM en abrégé. Le nom peut être intimidant et même sembler sans intérêt pour les utilisateurs qui n'ont pas fait d'image de leurs disques, mais il reprend essentiellement le jeu du vérificateur de fichiers système et le rend plus professionnel. Au lieu d'extraire les fichiers d'une archive compressée, l'outil DISM peut extraire des copies de fichiers propres à partir du support d'installation ou même d'Internet.



Si vous ne disposez pas d'un support d'installation Windows, l'approche la plus simple consiste à exploiter le mode en ligne de DISM. De retour dans une fenêtre d'invite de commande élevée, entrez cette fois "DISM /online /cleanup-image /restorehealth" et appuyez sur Entrée. Ces options permettent à l'outil d'analyser le système à la recherche de problèmes, de les résoudre et de récupérer les fichiers nécessaires sur Internet. DISM prend généralement plus de temps à s'exécuter et ne vaut pas la peine d'être utilisé lorsque le vérificateur de fichiers système est capable de faire son travail.







Il y a un quatrième résultat qui peut se produire. Dans certains cas, SFC se bloque en cours de route et ne se termine jamais. Si votre système reste bloqué à un certain pourcentage pendant plusieurs heures, c'est probablement une bonne idée de redémarrer et de réessayer. S'il se bloque à nouveau au deuxième essai, passez directement à DISM et espérez de meilleurs résultats.



Nous serions négligents si nous ne mentionnions pas également la commande Check Disk. Cette commande est probablement plus connue et complète le trio avec SFC et DISM. Contrairement aux autres, Check Disk analyse le système de fichiers lui-même en plus de la recherche de secteurs défectueux. Elle ne résout pas les problèmes liés aux fichiers eux-mêmes. Les utilisateurs peuvent exécuter Check Disk à partir d'une invite de commande élevée en tapant "chkdsk /f", ce qui invite l'utilisateur à redémarrer. Tapez "y" et validez pour redémarrer immédiatement, ou "n" pour reporter le redémarrage à plus tard. Personnellement, Check Disk n'a pas trouvé ou résolu de problèmes depuis plusieurs années, mais votre expérience peut varier. Au minimum, Check Disk est un outil à essayer si le SFC est bloqué à un certain pourcentage.



Ces trois commandes sont des outils gratuits légitimes intégrés à Windows, il n'y a donc aucune raison de ne pas les utiliser comme solution de première ligne. En particulier, les chances de SFC de trouver et de corriger les problèmes sont si élevées que je savais que je pouvais l'exécuter sur mon ordinateur portable pour faire la capture d'écran du deuxième résultat affiché ci-dessus. Je l'exécute même sur les nouveaux systèmes après l'installation des mises à jour de Windows, car celles-ci ont une tendance surprenante - ou pas si surprenante - à introduire le type de problèmes que SFC est censé résoudre.



Bien sûr, tout administrateur ou réparateur d'ordinateur doit disposer d'un large éventail d'outils, mais SFC est une astuce que tout utilisateur de Windows devrait connaître. En fait, vous devriez probablement l'exécuter sur les systèmes Windows que vous avez en ce moment - peut-être le résultat illuminera-t-il votre journée.



HOTHARDWARE