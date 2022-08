Et les gagnants de cette deuxième semaine du concours be quiet! sont ...

Les deux gagnants de cette semaine de concours sont :

- Mylene qui gagne un T-Shit estampillé be quiet!

- Likur qui gagne un jeu Memory be quiet! Les trois premières réponses étaient justes, et c'est la réponse subsidiaire qui a permis de les départager, au plus près de la valeur attendue. Bravo à nos deux gagnants !

Voici d'ailleurs les réponses justes pour cette deuxième semaine de concours :

• Quel était le nom du premier ventirad be quiet! ? : Dark Rock C1

• Quel était le nom du premier ventirad be quiet! que PC-Boost a testé ? : Dark Rock (Advanced) C1

• Quel était le TDP admissible de ce ventirad ? : 180W

• Question subsidiaire : combien de lectures y-a-t-il eu sur la page des tests du Pure Base 500 FX samedi 6 août à 13h30 : 33

Pc-Boost prendra contact avec ces deux gagnants pour be quiet!

Dès lundi, une nouvelle semaine de concours débutera avec de nouveaux gagnants à la clé !