Les prix de certains RYZEN 7000 repérés online !



Les prochains processeurs de bureau Ryzen 7000 d'AMD, basés sur l'architecture Zen 4, ont commencé à apparaître sur les sites de vente en ligne. Les quatre processeurs ont été répertoriés chez le détaillant canadien PC-Canada, avec une liste de prix préliminaire.







Les processeurs AMD Ryzen 7000 "Zen 4" apparaissent dans une liste de prix préliminaire - Le fleuron, le Ryzen 9 7950X, est listé pour 892 dollars américains.



Les prix ont été repérés par Momomo_US et listent les AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, et le Ryzen 5 7600X dans les deux SKU Tray et No-Cooler.



Voici les puces ainsi que leurs prix préliminaires par le détaillant :



- AMD Ryzen 9 7950X (100-100000514/WOF) - $1158/$1140 CAD ($892 US)

- AMD Ryzen 9 7900X (100-100000589/WOF) - $798/$777 CAD ($608 US)

- AMD Ryzen 7 7700X (100-100000591/WOF) - $631/$613 CAD ($480 US)

- AMD Ryzen 5 7600X (100-100000593/WOF) - $435/$423 CAD ($330 US)



Ces prix sont définitivement élevés, ce qui est prévisible puisque nous regardons les listes préliminaires, mais les rumeurs précédentes ont mentionné que si les modèles à 8 et 6 cœurs pourraient être moins chers que leurs prédécesseurs, les variantes à haut nombre de cœurs de la gamme Ryzen 9 pourraient coûter plus cher.



Liste préliminaire des processeurs de bureau AMD Ryzen 7000 "Zen 4" par PC-Canada :



















En comparant les prix aux processeurs existants chez le même détaillant, nous pouvons noter que le Ryzen 9 7950X est vendu 158 $ CAD plus cher que le Ryzen 9 5950X. Le prix du Ryzen 9 7900X est inférieur de 13 $ CAD à celui du Ryzen 9 5900X, le prix du Ryzen 7 7700X est supérieur de 216 $ CAD à celui du Ryzen 7 5700X tandis que le prix du Ryzen 5 7600X est inférieur de 15 $ CAD à celui du Ryzen 5 5600X. Cela dit, nous devrions certainement attendre les prix définitifs que seul AMD connaît pour le moment, mais nous pouvons nous attendre à ce qu'ils soient finalisés pour une divulgation complète le 29 août.



Avant d'entrer dans les spécifications de base, nous devons souligner que l'architecture AMD Zen 4 apporte avec elle une augmentation de 8-10% IPC, mais la majorité de l'avantage de performance vient des vitesses d'horloge plus élevées et un TDP plus élevé qui est complété à chaque puce par rapport à la génération précédente. AMD a mis en évidence une augmentation de >15% en Single-Threaded, >35% en Multi-Threaded et >25% en Perf/Watt en comparant les cœurs Zen 4 à Zen 3.







Les processeurs seront dotés d'une restructuration optimisée du cache, avec un double cache L2 (1 Mo contre 512 Ko), un cache L3 partagé comme la génération précédente, la prise en charge de la mémoire DDR5 avec EXPO (Extended Profiles For Memory Overclocking d'AMD), une carte graphique PCIe Gen 5.0 et la prise en charge des SSD M.2. Tout cela étant dit, passons maintenant aux spécifications.



Processeur pour ordinateur de bureau AMD Ryzen 9 7950X 16 cœurs "Zen 4



En commençant par le fleuron de tous, nous avons l'AMD Ryzen 9 7950X qui conserve son nombre sain de 16 cœurs et 32 threads des deux générations précédentes. Le processeur disposera d'une fréquence de base impressionnante de 4,5 GHz et d'une horloge boostée jusqu'à 5,7 GHz, ce qui devrait le rendre 200 MHz plus rapide que le Core i9-12900KS Alder Lake d'Intel qui a une fréquence boostée de 5,5 GHz sur un seul cœur. Il semble qu'AMD extraie chaque once de Hertz qu'il peut dans ce TDP de 170W (230W PPT) pour les puces Ryzen 9. En ce qui concerne le cache, le CPU est livré avec 80 Mo de ce qui comprend 64 Mo de L3 (32 Mo par CCD) et 16 Mo de L2 (1 Mo par noyau).



Nous ne connaissons pas encore le prix ou les performances du Ryzen 9 7950X, mais si l'on se base uniquement sur les horloges, il devrait être un digne successeur du Ryzen 9 5950X et sera facilement capable de détrôner l'actuel CPU Core i9-12900K d'Intel.



Processeur de bureau AMD Ryzen 9 7900X 12 Core "Zen 4" (en anglais)



Ensuite, nous avons une autre puce AMD Ryzen 9, la 7900X, qui comme son nom l'indique, serait équipée de 12 cœurs et 24 threads. Le CPU est livré avec une horloge de base encore plus élevé de 4,7 GHz et un boost clock ajusté à 5,6 GHz sur un seul noyau. Le CPU conserve son TDP de 170 W et dispose de 76 Mo de cache (64 Mo L3 + 12 Mo L2). Le CPU sera positionné dans la même fourchette que l'AMD Ryzen 9 5900X mais avec des performances qui feraient trembler le sol sous le Core i7-12700K.



Processeur de bureau AMD Ryzen 7 7700X 8 Core "Zen 4" (en anglais)



En ce qui concerne la famille Ryzen 7, voici l'AMD Ryzen 7 7700X, un processeur à 8 cœurs et 16 threads. AMD positionne cette partie comme le point idéal pour les joueurs et, en tant que tel, le CPU sera doté d'une horloge de base de 4,5 GHz et d'une horloge de boost de 5,4 GHz, mais à un TDP inférieur de 105W (142W PPT). Le CPU disposera d'un pool de cache de 40 Mo qui se compose de 32 Mo L3 provenant du CCD singulier et de 8 Mo L2 provenant des 4 cœurs Zen.



Maintenant, une chose intéressante à mentionner est qu'il n'y a jusqu'à présent aucune mise à jour par AMD sur une puce Ryzen 7 7800X. Il est probable qu'AMD souhaite remplacer cette partie par un successeur du Ryzen 7 5800X3D avec des cœurs Zen 4 (3D V-Cache). Si tel était le cas, nous pouvons nous attendre à une mise à jour de la gamme de processeurs plus tard cette année, puisque les parties V-Cache ont été confirmées pour un lancement à la fin du quatrième trimestre 2022 par AMD lui-même. De plus, en se basant uniquement sur la segmentation, il semble que le prix du Ryzen 7 7700X sera très bon dans le segment grand public.



Processeur de bureau 6 cœurs "Zen 4" AMD Ryzen 5 7600X



Enfin, nous avons la puce la plus économique (si on peut l'appeler ainsi, mais le prix n'en sera pas le reflet), le Ryzen 5 7600X. Il s'agira d'un processeur à 6 cœurs et 12 threads, avec une horloge de base de 4,7 GHz et une fréquence de boost de 5,3 GHz pour un seul cœur. Le CPU fonctionnera également avec un TDP de 105W (142W PPT), ce qui est beaucoup plus élevé que son prédécesseur de 65W, mais une fois de plus, c'est le sacrifice que vous devez payer pour obtenir des vitesses d'horloge plus rapides. Le processeur disposera de 38 Mo de cache, soit 32 Mo de L3 et 6 Mo de L2 sur la puce.







Spécifications du processeur de bureau AMD Ryzen 7000 'Raphael' :







Les processeurs de bureau AMD Ryzen 7000 "Zen 4" devraient être lancés le 15 septembre avec une annonce de pré-lancement prévue pour le 29 août où les prix et les spécifications définitifs seront divulgués. Les spécifications ont déjà été divulguées il y a quelques jours, il semble donc que l'accent soit mis sur les performances et la valeur (prix) de ces puces.



