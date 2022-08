Layer Shift pour rajouter des boutons à la souris Glorious Model I.







Nous vous parlions en juillet du firmware correctif antirebond pour les claviers mécaniques Glorious GMMK Pro et GMMK 2. C'est cette fois-ci du côté des souris que Glorious à travaillé dans la dernière version du logiciel de configuration Core.







Une nouvelle fonctionnalité très intéressante vient en effet de voir le jour pour la souris filaire Model I Wired grâce à la mise à jour Glorious Core 1.0.29. Il s'agit de la fonction Layer Shift qui permet d'assigner une seconde action à chacun des boutons programmables de la souris. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur un bouton dédié pour que la programmation des autres boutons change exactement comme avec la touche Shift d'un clavier et comme le proposent déjà les souris d'autres fabricants du secteur comme Logitech (G-Shift), Razer (Hypershift) ou encore ROCCAT (Easy-Shift[+]).



Voilà donc une excellente nouvelle pour les possesseurs de la Model I mais pas seulement puisque l'on apprend que le Layer Shift devrait prochainement être proposé pour d'autres souris Glorious comme les Model D/D- Wireless et Model O/O- Wireless !



Par ailleurs, d'après le changelog fourni par Glorious, le logiciel Core 1.0.29 améliore également la stabilité et les performances, optimise le processus de mise à jour du firmware, corrige de nombreux bugs et ajoute le support du pavé numérique mécanique et personnalisable GMMK Numpad qui vient d'être annoncé. Ce n'est pas mentionné mais il est également probable que ce logiciel Core 1.0.29 supporte la toute nouvelle souris sans fil ultralégère Model D PRO.



Téléchargement



- Application Glorious Core 1.0.29 bêta pour Windows 7/8/8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



