COOLER MASTER nous propose deux noueaux boitier PC : Les CMP 520 et CMP 320 Gaming.



Cooler Master lance aujourd'hui un nouveau design de châssis de jeu abordable dans la gamme de produits CMP. Avec des facteurs de forme ATX et m-ATX disponibles au choix de l'utilisateur, les CMP 520 et CMP 320 offrent une valeur élevée, de grandes prises d'air et des effets lumineux étonnants pour satisfaire vos besoins de jeu sans vous ruiner.







Les boîtiers Cooler Master CMP 520 et CMP 320 sont dotés d'un panneau frontal en maille géodique inspiré de la beauté asymétrique des formations cristallines. Des lignes géométriques nettes forment une perspective audacieuse, encadrant le système comme une œuvre d'art. Le centre du panneau avant est composé de FineMesh stylisé, conçu pour permettre un flux d'air important et filtrer la poussière simultanément, ainsi que pour mettre en valeur l'éclat rayonnant des ventilateurs ARGB préinstallés. Les nouveaux boîtiers Cooler Master CMP seront également équipés d'un jeu de ventilateurs exclusif, conçu pour une gestion simplifiée des effets lumineux ARGB et une installation rationalisée. Les utilisateurs pourront sélectionner les effets lumineux d'un simple clic ou les personnaliser en profondeur en connectant le jeu de ventilateurs à la carte mère. Les deux boîtiers peuvent accueillir jusqu'à six ventilateurs au total et offrent un espace suffisant pour les composants matériels les plus récents et les mises à niveau futures.



Caractéristiques du CMP 520 et du CMP 320



Ventilateurs ARGB inclus



Les ventilateurs ARGB de 120 mm préinstallés garantissent une esthétique étonnante, un design accrocheur et une excellence thermique. Le CMP 520 est livré avec trois ventilateurs préinstallés tandis que le CMP 320 est livré avec deux ventilateurs préinstallés.



Panneau frontal Mesh Geode



Inspiré par les formations cristallines asymétriques et nettes, le panneau frontal en maille offre une entrée d'air généreuse ainsi qu'une filtration efficace de la poussière.



Options de refroidissement polyvalentes



La prise en charge de jusqu'à six ventilateurs et le support de radiateur avant, supérieur et arrière garantissent que les performances ne sont pas compromises.



Revêtement noir intégral et couvercle de bloc d'alimentation



Faites ressortir votre système grâce à un fond entièrement noir et à un couvercle de bloc d'alimentation pour cacher les câbles.



Espace pour les mises à niveau



Le CMP 520 offre un espace suffisant pour les mises à niveau matérielles afin de rester en tête du jeu. Le CMP 520 peut supporter des cartes graphiques jusqu'à 350 mm, des refroidisseurs de CPU de 161 mm de haut, et plusieurs emplacements de ventilateurs/radiateurs. Le CMP 320 est simplement une version plus petite du CMP 520 qui supporte des cartes graphiques jusqu'à 365 mm, des refroidisseurs de CPU de 163,5 mm de haut et plusieurs ventilateurs/radiateurs.



Capot d'alimentation respirant (inclus avec le CMP 520 uniquement)



Le couvercle du bloc d'alimentation est ventilé sur le dessus de l'emplacement du bloc d'alimentation, ce qui permet d'installer des unités refroidies activement avec le ventilateur vers le haut ou vers le bas, avec également la possibilité d'installer des blocs d'alimentation refroidis passivement.



Disponibilité et Prix



- Le Cooler Master CMP 520 sera disponible au prix de 106.90 euros.

- Le Cooler Master CMP 320 sera disponible au prix de 94.90 euros.



