L'Intel Arc A750 échange des coups avec la GeForce RTX 3060 dans 50 jeux.

En début de semaine, Intel a publié ses propres chiffres de performance pour pas moins de 50 benchmarks couvrant les API DirectX 12 et Vulkan. D'après nos tests, l'Arc A380 affiche des performances inférieures à celles de ses rivaux dans les jeux basés sur l'API DirectX 11. Intel a testé l'A750 dans les résolutions 1080p et 1440p, et a comparé les performances avec celles de la NVIDIA GeForce RTX 3060. En gros, les tests révèlent que l'A750 est 3% plus rapide que la RTX 3060 dans les titres DirectX 12 à 1080p ; environ 5% plus rapide à 1440p ; environ 4% plus rapide dans les titres Vulkan à 1080p, et environ 5% plus rapide à 1440p.



Les notes de test et la configuration sont les suivantes :



Configuration 1







Configuration 2







Tous les tests ont été effectués sans ray tracing, les améliorations de performance telles que XeSS ou DLSS n'ont pas été utilisées. Le petit ensemble de 6 titres de l'API Vulkan montre une avance de performance plus constante pour l'A750 par rapport à la RTX 3060, tandis que les titres de l'API DirectX 12 voient les deux s'échanger des coups, avec une diversité de résultats variant selon les moteurs de jeu.







Dans "Dolmen", par exemple, la RTX 3060 obtient 347 FPS contre 263 pour l'Arc. Dans "Resident Evil VIII", l'Arc obtient 160 FPS contre 133 FPS pour la GeForce. De telles variations entre les titres tirent la moyenne vers le haut en faveur de la carte Intel. Intel a déclaré que l'A750 est en cours de lancement "plus tard cette année", mais sans être plus précis que cela.



Les résultats des tests individuels peuvent être consultés ci-dessous :











Les résultats en détails :











