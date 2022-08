AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 22.8.1 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version des pilotes AMD Software Adrenalin. La version 22.8.1 beta apporte une optimisation pour Marvel's Spider Man Remastered, et Thymesia.











Les pilotes ajoutent également la prise en charge de Radeon Boost avec VRS activé dans Halo Infinite. La fonction Enhanced Sync a reçu plusieurs mises à jour de stabilité. Parmi les problèmes corrigés, citons un scintillement de l'écran lors du passage de la lecture d'une vidéo au jeu sur les cartes graphiques Radeon RX 6000 ; un gel de la sortie vidéo dans Project Zomboid ; un rendu incorrect dans les jeux utilisant le moteur LOVE2D ; un plantage au démarrage dans Stormworks : Build and Rescue ; un bégaiement remarqué avec les casques de réalité mixte ; et Enhanced Sync provoquant un crash système pendant le jeu avec la lecture vidéo sur des moniteurs étendus.



Support pour :



- Marvel's Spider-Man Remastered,

- Thymesia,

- Radeon Boost utilise le Variable Rate Shading pour Halo Infinite,

- Des améliorations de la synchronisation ont été introduites dans la dernière version du logiciel AMD pour assurer une plus grande stabilité et une meilleure expérience globale avec votre PC AMD.



Problèmes corrigés



- L'écran peut présenter des scintillements noirs lors du basculement entre les fenêtres de lecture vidéo et de jeu sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6700 XT.

- La sortie vidéo se fige dans Project Zomboid.

- Les jeux basés sur le moteur LOVE2D peuvent présenter un rendu incorrect.

- Stormworks : Build and Rescue se bloque au démarrage.

- Les casques de réalité mixte peuvent présenter des scintillements noirs ou une gigue pendant les mouvements avec certains produits graphiques AMD tels que le Radeon RX 6800 XT Graphics.

- La synchronisation améliorée peut provoquer une panne système durant le jeu avec la lecture vidéo sur des moniteurs étendus.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP