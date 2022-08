ANTEC nous propose un nouveau ventirad PC : Le Une capacité WiFi massive L'Antec A400i RGB.



Le ventilateur pour processeur A400i RGB d'Antec est idéal pour les processeurs Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3/1200/1700 et AMD FM1/FM2/FM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4. Il possède un ventilateur PWM RGB de 120 mm et 4 caloducs en cuivre pour une dissipation thermique efficace.























PWM RGB

Ventilateur silencieux



Couleurs néon automatiques avec connecteurs de ventilateur à 4 broches. Le débit d'air maximal peut atteindre 72 CFM, assurant un refroidissement efficace de votre CPU.



4 caloducs en cuivre

Caloducs en cuivre



Les caloducs peuvent se fixer directement sur la surface directement et améliorer le refroidissement.



Facile

Installation



L'installation sera beaucoup plus facile avec la fixation métallique.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible dans le courant du mois d'aout 2022. Le prix sera de : 39.95 euros.



ANTEC