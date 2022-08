ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : L'ASUS PH-GTX1630-4G.



Les cartes graphiques Phoenix rassemblent autant de performances que possible dans un design compact qui offre une grande compatibilité avec les petits châssis. L'espace limité exige un système de refroidissement efficace, et la GeForce GTX 1630 Phoenix est à la hauteur avec un puissant ventilateur Axial-tech. Que vous mettiez à niveau une carte obsolète ou que vous construisiez votre première plate-forme de jeu, le Phoenix est un ensemble puissant qui offre des performances de dernière génération.



















Conception du ventilateur Axial-tech

Meilleur, plus rapide, plus fort



Un grand ventilateur Axial-tech est doté d'un moyeu plus petit qui facilite l'utilisation de pales plus longues et d'un anneau barrière qui augmente la pression de l'air vers le bas.



Double roulement à billes pour ventilateur

Une durée de vie deux fois plus longue



Les différents types de roulements présentent des avantages et des inconvénients uniques. Les roulements à billes excellent en matière de durabilité et peuvent durer jusqu'à deux fois plus longtemps que les modèles de paliers lisses.



Technologie Auto-Extreme

Fabrication automatisée de précision



La technologie Auto-Extreme est un processus de fabrication automatisé qui établit de nouvelles normes dans l'industrie en permettant de réaliser toutes les soudures en une seule passe. Cela permet de réduire la contrainte thermique sur les composants et d'éviter l'utilisation de produits chimiques de nettoyage agressifs, ce qui se traduit par un impact moindre sur l'environnement, une consommation d'énergie de fabrication réduite et un produit globalement plus fiable.



GPU TWEAK III

Surveillez, ajustez et réglez



ASUS GPU Tweak III est plus intuitif et plus riche en fonctionnalités que jamais. Une interface remaniée offre une plus grande accessibilité en intégrant les fonctions principales dans un tableau de bord centralisé, et notre tuner Tension-Fréquence a été revu pour rendre l'overclocking encore plus facile. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la technologie de ventilateur 0dB, le changement automatique de profil, un affichage à l'écran entièrement personnalisable et des capacités de journalisation vous permettent de tirer le meilleur parti de votre carte graphique.



Programme de validation de 144 heures

"Extensif" est peut-être un euphémisme



Chaque carte doit répondre à des normes de performance et de fiabilité rigoureuses avant d'être expédiée. Des tests de performance et de stress sont effectués avec les derniers titres en tête de liste comme Fortnite, League of Legends, Overwatch et PlayerUnknown's Battlegrounds. Nous effectuons également des tests de fiabilité qui comprennent un test de stabilité de 144 heures et une série de tests d'évaluation 3DMark pour nous assurer que la carte fonctionne bien lorsqu'elle est poussée dans ses limites.



La technologie NVIDIA G-SYNC.

Un fonctionnement fluide



Cette carte graphique prend en charge la technologie d'affichage NVIDIA® G-SYNC pour une expérience ultra-fluide à taux de rafraîchissement variable. Profitez des jeux AAA sans être gêné par les déchirures d'écran ou les bégaiements.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



