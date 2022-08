ASUS Republic of Gamers dévoile le ROG Rapture GT-AX11000 Pro Gaming Router avec support U-NII 4.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui le ROG Rapture GT-AX11000 Pro, un routeur de jeu élégant qui est prêt à fournir un WiFi 6 ultra-rapide et un Ethernet 10 Gbps à tous les types de joueurs.







Le GT-AX11000 Pro a été conçu dès le départ pour se frayer un chemin à travers les ondes sans fil de plus en plus encombrées et maintenir des expériences de jeu à faible décalage, des vitesses de téléchargement incroyablement rapides et une vaste couverture du signal. Cette couverture est étendue grâce à ASUS RangeBoost Plus, et la compatibilité avec ASUS AiMesh permet aux utilisateurs de combiner les routeurs AiMesh pour créer un réseau WiFi maillé dans toute la maison - ou d'augmenter instantanément un réseau existant - afin d'éliminer tous les points morts. La deuxième bande de 5 GHz comprend la nouvelle prise en charge de l'infrastructure nationale d'information sans licence 4 (U-NII 4), qui permet d'utiliser un canal supplémentaire à haut débit de 160 MHz pour les appareils clients compatibles. Le GT-AX11000 Pro est facile à gérer grâce à l'application mobile gratuite ASUS Router, qui offre à tous les utilisateurs un accès intuitif à l'arsenal de fonctions puissantes du routeur. Il existe également une interface web facile à utiliser qui permet en outre de configurer le nouveau port LAN/WAN 10 Gbps.







Une capacité WiFi massive



Le ROG Rapture GT-AX11000 Pro est un puissant routeur WiFi 6 tri-bande 4x4x4 qui offre des vitesses combinées allant jusqu'à 11000 Mbps. Ses deux bandes de 5 GHz et une bande de 2,4 GHz sont entièrement rétrocompatibles avec les anciens appareils WiFi, tandis que les plus récents peuvent profiter de technologies avancées pour améliorer les vitesses de connexion et la force du signal. Par exemple, la deuxième bande de 5 GHz comprend un spectre U-NII 4 supplémentaire à 5,9 GHz, ce qui permet d'accéder à des ondes moins encombrées et d'obtenir des téléchargements et des flux plus réguliers.



Le spectre de 5,9 GHz était jusqu'à présent inutilisé, ce qui permet aux utilisateurs d'appareils compatibles U-NII 4 d'éviter les interférences de signaux des réseaux WiFi voisins qui doivent se faire concurrence sur les fréquences inférieures. Et auparavant, les utilisateurs ne pouvaient accéder qu'à deux canaux de 160 MHz dans la bande 5 GHz. Avec le GT-AX11000 Pro, ils peuvent accéder à un troisième canal 160 MHz haute puissance pour une plus grande capacité de réseau - ou pour la capacité de backhaul de leur réseau AiMesh.



Grâce à la combinaison de canaux complets de 160 MHz, de l'OFDMA et de la technologie MU-MIMO, le GT-AX11000 Pro offre une capacité et une efficacité de réseau jusqu'à 4 fois supérieures dans les environnements à fort trafic et les réseaux très peuplés. Grâce à cette technologie de pointe, les utilisateurs peuvent accorder un accès rapide à un nombre vertigineux d'appareils ou fournir des vitesses ultrarapides à une connexion particulière.



Options high-tech pour les utilisateurs connectés



Pour ceux qui préfèrent une connexion Ethernet, le ROG Rapture GT-AX11000 Pro dispose non pas d'un mais de deux ports WAN. Ceux-ci sont prévus pour 2,5 Gbps et 10 Gbps, et le port 10 Gbps peut facilement être basculé en mode LAN pour augmenter les vitesses de transfert au sein du réseau. Pour maintenir ces performances, deux des ports 1 Gbps sont dotés de l'agrégation de liens, qui permet aux utilisateurs de combiner des connexions Ethernet distinctes en une seule encore plus rapide.



Si l'on ajoute à cela l'équilibrage des charges, les utilisateurs sont en mesure d'exploiter un véritable océan de bande passante réseau, sans parler des services Internet à très haut débit qui sont de plus en plus disponibles.



Les routeurs ROG sont parfaits pour les joueurs

Pour les configurations avec ou sans fil, le ROG Rapture GT-AX11000 Pro est fait pour les joueurs de tous types, qu'ils jouent sur PC, appareils mobiles ou consoles de jeux. L'accélération de jeu à triple niveau, une exclusivité ASUS, stabilise les connexions pour éviter la gigue, réduire le lag, diminuer le ping et augmenter la vitesse pour des expériences de jeu incroyables. Le trafic de jeu est optimisé à chaque jonction du réseau, de l'utilisateur jusqu'à un serveur de jeu à l'autre bout du monde. Les utilisateurs peuvent également afficher leur style avec un logo ROG sur le dessus du routeur qui dispose d'un éclairage et d'effets Aura RGB personnalisables et est conçu avec les lettres "ROG" intégrées dans une surface mate et élégante.



Accès et sécurité, à la maison ou en déplacement



Tous les routeurs ROG peuvent être entièrement configurés dans un navigateur Web ou dans l'application ASUS Router pour les appareils mobiles. Cette application gratuite permet aux utilisateurs de vérifier l'état du réseau même s'ils ne sont pas chez eux, de créer un accès pour les invités, d'optimiser la bande passante pour les jeux et d'autres fonctions, d'examiner les problèmes de sécurité potentiels et de surveiller les activités en ligne de leurs enfants.



Lorsque les utilisateurs sont loin de leur réseau domestique ASUS, ils peuvent également utiliser l'application mobile gratuite Instant Guard. Celle-ci leur permet d'acheminer leur connexion Internet sur le réseau via un tunnel VPN crypté en quelques clics seulement. Cela peut rendre une connexion WiFi publique beaucoup plus sûre à utiliser, dans toutes les régions du monde.



Enfin, le ROG Rapture GT-AX11000 Pro est équipé d'ASUS AiProtection Pro powered by Trend Micro, qui offre une sécurité exclusive de niveau commercial par le biais d'un ensemble de contrôles de la confidentialité, d'un renforcement en temps réel contre les intrusions sur le réseau et d'un contrôle parental approfondi, sans frais d'abonnement.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP