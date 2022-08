RAZER DÉVOILE LA DEATHADDER V3 PRO, UNE SOURIS ULTRALÉGÈRE.



La gamme emblématique de souris Razer DeathAdder fait peau neuve avec le capteur optique Focus Pro 30K, la technologie Razer HyperSpeed Wireless, une ergonomie de pointe infaillible ainsi qu’un châssis de nouvelle génération de seulement 63 grammes.



IRVINE, Californie – 11 août 2022 – Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, dévoile ce jour la Razer DeathAdder V3 Pro, la nouvelle venue de la gamme best-seller de souris DeathAdder. Elle bénéficie des dernières technologies de pointe des souris Razer, qui sont à l’avant-garde de l’innovation dans l’industrie, comme la technologie Razer HyperSpeed Wireless ou encore la nouvelle technologie Razer HyperPolling. Bénéficiant également d’une nouvelle ergonomie ultralégère, la Razer DeathAdder V3 Pro est la meilleure alliée des joueurs en recherche de performances optimales en parties compétitives.







Un design iconique, aux lignes encore plus affinées



Depuis son lancement en 2006, plus de 15 millions de DeathAdder ont été expédiées dans le monde. Considérée comme étant la quintessence de la souris gaming de Razer, la DeathAdder a su gagner la confiance des joueurs professionnels dans le monde. Avec la DeathAdder V3 Pro, la victoire prend une nouvelle forme. Les lignes affinées sur chacun des côtés ainsi que sur les boutons épousent plus naturellement la forme des doigts afin d’apporter plus d’adhérence et un meilleur soutien. L’ergonomie a été améliorée pour plus de confort, de meilleures sensations et une prise en main légère. De surcroît, la molette, les boutons et le support de la paume ont été réhaussés pour une accessibilité accrue. Grâce aux retours d’expérience des meilleurs joueurs professionnels de la scène eSport, l’ergonomie a été davantage affinée. Ce nouveau design de la souris emblématique et minimaliste est dorénavant disponible en version noire et blanche, avec un poids plume de respectivement 63 et 64 grammes.







« Depuis son lancement, Razer a travaillé conjointement avec des professionnels de l’eSport du monde entier afin d’affiner et de perfectionner la DeathAdder pour en faire une formidable souris, taillée pour la compétition » a déclaré Flo Gutierrez, Director of Global Esports chez Razer. « La DeathAdder V3 Pro est la plus avancée, la plus légère et la plus ergonomique de sa gamme. Elle honore la réputation du reptile, le Death Adder (ou Vipère de la mort en français ndt), en apportant un avantage presque déloyal en jeu. »



Si elle conserve sa fiabilité et reste toujours aussi agréable à utiliser, la DeathAdder V3 Pro est pourtant 25% plus légère que sa version précédente et intègre une batterie proposant une autonomie allant jusqu’à 90 heures. En outre, elle est facilement rechargeable via un port USB de Type C et son câble de charge Razer Speedflex, également fourni.







Des technologies de pointe, axées sur la performance pure



Au cœur de la DeathAdder V3 Pro, le capteur optique Focus Pro 30K, qui permet d’atteindre une précision de 99,8%. Ce nouveau capteur puissant est équipé d’une suite de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, comme Smart Tracking, Motion Sync ou encore Asymmetric Cut-off, pour des performances optimales à haut niveau. La DeathAdder V3 est également munie des Switches optiques Gen-3 pour une absence totale de problèmes de double-clic et de rebond. Ultra-rapides et fiables, ces nouveaux Switches sont conçus pour un cycle de vie allant jusqu'à 90 millions de clics.



La DeathAdder V3 Pro est équipée de la technologie HyperSpeed Wireless, propriété exclusive de Razer, qui est 25% plus rapide que n’importe quelle autre technologie sans fil, et est également compatible avec la nouvelle technologie HyperPolling Wireless de Razer. La DeathAdder V3 Pro bénéficie d’un taux de rapport (polling rate) de 1000 Hz, à intervalle de 1ms. Avec l'ajout du dongle Razer HyperPolling Wireless, la DeathAdder V3 Pro communique sans fil à intervalles de 0,25 ms : il y a donc 4x plus d’échanges que précédemment ce qui se traduit par une rapidité 4x supérieure par rapport aux taux de rapport standards. En alliant ces deux technologies de pointe, les joueurs bénéficieront d'un suivi plus fluide, d’un rafraichissement de la fréquence plus régulier et d’une latence de clic ultra faible pour une souris sans fil. L’idéal pour les joueurs qui veulent surpasser leurs adversaires dans les jeux compétitifs, où chaque milliseconde compte.







La Razer DeathAdder V3 Pro intègre les technologies dernier cri de Razer, dédiées au jeu comme aux souris, en alliant une ergonomie adaptée à l'eSport avec un capteur de haute volée, des Switches optiques Gen-3 avec des technologies sans fil de pointe, le tout avec un design aérien. Un nouveau chapitre de la légende est sur le point de commencer.



Le Dongle HyperPolling Wireless



Dévoilé le 22 juillet dernier, le dongle HyperPolling Wireless de Razer est le tout premier dongle pour souris sans fil capable d’atteindre un véritable polling rate de 4000Hz. Conçue pour le jeu compétitif de haut niveau, les joueurs profitent de performance sans fil supérieures grâce à cette nouvelle innovation dédiée aux souris Razer.







Installé sur le bureau pour que les signaux sans fil ne soient pas obstrués, le dongle HyperPolling Wireless est capable d’ajuster automatiquement les taux de rapport pour une expérience de jeu compétitif optimale. Compatible avec la DeathAdder V3 Pro et la Viper V2 Pro, ainsi que d’autres souris à venir, le dongle HyperPolling Wireless se gère facilement via Razer Synapse dans lequel les joueurs en quête de performance pourront optimisés leurs profils de jeu.



À PROPOS DE LA RAZER DEATHADDER V3 PRO



- Une ergonomie améliorée et ultralégère, faite pour de longues sessions de jeu,

- Capteur optique Focus Pro 30K,

- Compatibilité avec les différents types de surface étendue - Le capteur assure le suivi sur du verre transparent d'au moins 2 mm d'épaisseur,

- Switches optiques Gen-3 avec une durée de vie de 90 millions de clics,

- Une amélioration du polling rate jusqu’à 4000 Hz grâce au dongle HyperPolling Wireless, vendu séparément,

- Cinq boutons programmables indépendamment et un bouton DPI supplémentaire,

- Autonomie de 90 heures,

- Câble de Type C et un câble de charge Razer Speedflex pour des mouvements plus fluides,

- Poids : 63 grammes pour le modèle noir et 64 grammes pour le modèle blanc (hors câble),

- Dimensions approximatives : 68 mm/2.67 in (largeur) x 44mm/1.73 in (hauteur) x 128mm/5.00 in (longueur).



Disponibilité et Prix



- Razer DeathAdder V3 Pro : Disponible sur Razer.com et chez les revendeurs agréés dès le 11 août 2022. Le prix est de : 159.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



- Razer HyperPolling Wireless Dongle : Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés. Le prix est de : 34.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



- Bundle : Razer DeathAdder V3 Pro + Razer HyperPolling Wireless Dongle : Le bundle est disponible en précommande exclusivement sur Razer.com. Le prix est de : 177.50 euros.



RAZER