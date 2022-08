L'obsolescence programmée des imprimantes n'est toujours pas terminée !

Certains fabricants d'imprimantes sont dans le collimateur d'associations pour leur obsolescence programmée. En fait, même si l'imprimante est tout à fait en mesure de continuer à fonctionner, un petit programme est inséré dans une puce de la machine, qui indique au bout d'un certain nombre de copies, que cette dernière est en fin de vie ! Cette astuce permet donc de faire renouveler le parc des imprimantes alors qu'en fait, elles seraient capables de continuer à fonctionner sans problème ! Notre confrère Clubic explique tout ceci dans un article bien ficelé.

L'obsolescence programmée est un fléau bien connu, notamment chez les imprimantes, et un récent exemple flagrant du côté d'Epson nous le montre une fois de plus.



Certains utilisateurs ont en effet rapporté que leur imprimante Epson quasiment neuve et pleinement fonctionnelle s'est subitement briquée toute seule. Pour seule explication, ce message d'erreur : « L'appareil a atteint la fin de sa vie de service ». Néanmoins, il faut le savoir, il existe un petit programme téléchargeable sur le net, qui permet de remettre à zéro le compteur du nombre de copies, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, et il faut savoir contourner certains obstacles spécifiques, mais ça fonctionne ! Pour preuve, mon imprimante Epson DX 4850 qui date de 2006, et qui indiquait une fin de vie proche, qui une fois flashée avec ce programme, est repartie comme une neuve, et fonctionne toujours impeccablement depuis !



