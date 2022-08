PCBOOST nous propose le test d'un nouveau ventirad CPU : Le Pure Rock 2 FX Black de be quiet!.



Aujourd'hui, à Pc-Boost, nous testons un nouveau ventirad CPU de chez be quiet! : Le PURE ROCK 2 FX Black.

Sorti spécifiquement pour les 20 ans de be quiet !, il reprend les caractéristiques initiales du modèle Pure Rock avec une touche RGB. Ce ventirad CPU est conçu pour vous garantir un refroidissement optimal de votre processeur tout en gardant un silence maximum. Le prix constaté est de : 40 euros.







Voici la fiche technique :







Va-t-il être aussi performant qu’on est en droit de le penser ?



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



