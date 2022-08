BLUE nous propose un nouveau micro : Le YETI en couleur blanche.



Compagnon idéal du casque, de la souris et du clavier de la collection Logitech G Aurora, les nouvelles finitions éblouissantes Pink Dawn et White Mist du micro Yeti subliment votre streaming.







Thèmes exclusifs de la collection Aurora de Streamlabs



Téléchargez des thèmes Streamlabs exclusifs pour assortir vos superpositions de texte à votre micro Yeti et à votre équipement de la collection Aurora pour un stream stylé.



Filtres et effets Blue VO!CE



Personnalisez votre son et ajoutez une touche personnelle à votre stream avec des effets vocaux amusants, des échantillons en HD, ainsi que des outils de studio comme l'égaliseur, le limiteur et la suppression de bruit NVIDIA Broadcast.



Antichoc interne



L'ensemble de trois capsules révolutionnaire de Yeti est isolé par un support antichoc interne pour garantir un son propre et clair.



Complétez votre collection



Le micro Yeti en édition spéciale Pink Dawn ou White Mist est le compagnon idéal pour votre équipement de la collection Logitech G Aurora.



Conçu pour les streamers



Logitech G, Blue et Streamlabs se sont associés pour proposer des solutions gaming performantes et créer l'expérience de streaming ultime.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 12 aout 2022. Le prix sera de : 139.96 euros.



BLUEMIC