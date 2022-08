Logitech met à jour les applications Options et Options+.







Peu après le logiciel G HUB pour les périphériques de jeu G, Logitech propose la mise à jour des applications Options et Options+ pour les périphériques de la gamme bureautique.







Options passe en version 9.70.68 tandis qu'Options+ passe en version 1.11.1235. Logitech n'est malheureusement pas très bavard au sujet de ces deux mises à jour et se contente d'indiquer qu'elles corrigent des bugs et apportent des améliorations sans préciser lesquelles...



Pour rappel, Options+ et le remplaçant d'Options et dispose d'une nouvelle interface graphique et de nouvelles fonctionnalités mais seuls les derniers claviers et souris Logitech sont compatibles avec ce nouveau logiciel. Pour la configuration des "anciens" matériels Logitech, il faut se contenter d'Options 9. Voir la liste des produits supportés sur les pages de téléchargement ci-dessous.



Téléchargement pour Windows 10/11



- Application Logitech Options 9.70.68 : Cliquez ICI,

- Application Logitech Options+ 1.11.1235 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS