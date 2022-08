XPG nous propose des nouveau ventilateurs : Les HURRICANE ARGB PWM 120mm et 140mm.



XPG a annoncé aujourd'hui ses nouveaux ventilateurs de refroidissement HURRICANE ARGB PWM disponibles en variantes de 120mm et 140mm. La nouvelle ligne XPG HURRICANE est disponible en deux tailles, 120mm et 140mm, et a été conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'une performance de refroidissement supérieure sans renoncer à l'esthétique et sans compromis. Le XPG HURRICANE 120 ARGB PWM tourne jusqu'à 2000 RPM, générant jusqu'à 61,5 CFM d'air frais avec 1,42 mmAq de pression statique. D'autre part, le XPG HURRICANE 140 ARGB PWM fonctionne jusqu'à 1800 RPM, générant jusqu'à 91 CFM d'air froid avec 2,2 mmAq de pression statique.







Conçu pour l'excellence



XPG a fait de grands progrès dans le développement de son portefeuille de refroidissement avec les refroidisseurs de liquide AIO et la série de ventilateurs XPG VENTO, leader sur le marché, qui culmine avec le haut de gamme XPG VENTO PRO. Aujourd'hui, XPG est fier d'annoncer l'ajout d'une nouvelle famille de ventilateurs de refroidissement haute performance, nommée XPG HURRICANE.



Avec des vitesses de ventilateur allant jusqu'à 2000 et 1800 RPM respectivement, les modèles 120mm et 140mm peuvent générer un environnement de flux d'air optimisé qui est beaucoup plus frais et plus efficace que les produits concurrents de la même catégorie, tout en gardant des valeurs de pression statique élevées. Le palier dynamique fluide (FDB) offre un fonctionnement plus fluide, avec un refroidissement optimisé, moins de bruit, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie plus longue. De même, la disposition des LED à double anneau offre un effet lumineux hypnotique avec une personnalisation ARGB complète, ce qui constitue un équilibre parfait entre l'efficacité du refroidissement et la valeur esthétique.



Conception brevetée des pales de ventilateur



Les pales du ventilateur XPG HURRICANE utilisent une conception brevetée à double couche pour des performances de refroidissement maximales. La pale principale et la pale d'appoint fonctionnent en tandem pour améliorer le flux d'air et la pression statique tout en minimisant la résistance au vent. Cela permet au ventilateur de fournir des résultats de refroidissement supérieurs tout en limitant le bruit.



Conception PWM à 4 broches avec possibilité de chaînage en guirlande



Les ventilateurs XPG HURRICANE offrent un niveau de contrôle jamais vu auparavant dans les ventilateurs XPG. Grâce à la modulation de largeur d'impulsion (PWM), ces modèles surveillent la température du système en temps réel et ajustent la vitesse du ventilateur en douceur et en continu. Cela permet également au ventilateur de rester éteint à des températures plus basses, ce qui réduit encore le bruit et la dégradation à long terme. Les ventilateurs XPG HURRICANE sont également compatibles avec la plupart des principales applications logicielles ARGB des cartes mères pour personnaliser facilement les paramètres ARGB et synchroniser plusieurs ventilateurs en chaîne. Vous pouvez également personnaliser les ventilateurs directement avec le logiciel de personnalisation des produits XPG, XPG PRIME.



XPG n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages produits ci-dessous :



- XPG HURRICANE 120 ARGB PWM : Cliquez ICI,

- XPG HURRICANE 140 ARGB PWM : Cliquez ICI.



VORTEZ