La MEG Ai1300P PCIE5 de MSI est la première alimentation compatible ATX 3.0 au monde.



Le bloc d'alimentation MEG Ai1300P PCIE5 de MSI est le premier bloc d'alimentation au monde à être entièrement prêt pour ATX 3.0 et PCIe 5.0. Présenté pour la première fois en mai avec le modèle 1000W, le bloc d'alimentation MEG Ai1000P PCIE5, le MEG Ai1300P PCIE5 est le premier bloc d'alimentation haut de gamme de MSI prêt pour PCIe 5.0 et ATX 3.0, ainsi que le premier modèle de la ligne de produits haut de gamme "MEG" de MSI.











Les cartes graphiques devenant de plus en plus importantes, les utilisateurs doivent savoir quels composants acheter pour leur système s'ils cherchent à le mettre à niveau. Pour comprendre pourquoi le MEG Ai1300P PCIE5 est le nec plus ultra des blocs d'alimentation à l'épreuve du temps, commençons par comprendre l'ATX 3.0.



Spécifications ATX 3.0



ATX 3.0 est la nouvelle norme de spécification d'Intel pour les blocs d'alimentation existants. En bref, l'objectif principal d'ATX 3.0 est d'aider à fournir plus de fiabilité et une meilleure efficacité énergétique et de fournir aux cartes graphiques jusqu'à 600 watts de puissance. ATX 3.0 a été créé en réponse à l'augmentation des performances des cartes graphiques et au besoin toujours croissant de puissance.



ATX 3.0 met l'accent sur les excursions de puissance pour s'assurer que les cartes graphiques à haute performance peuvent être soutenues et que votre système peut rester stable. Grâce à ATX 3.0, il y a maintenant une augmentation de l'efficacité pendant la marche au ralenti et un nouveau connecteur d'alimentation est ajouté pour aider à réaliser tout ce qui précède.



ATX 3.0 a ajouté un nouveau connecteur PCIe 5.0 12VHPWR qui comporte 12+4 broches au lieu des 6 ou 8 traditionnelles. Avec le nouveau connecteur PCIe 5.0, l'alimentation et le câble peuvent fournir jusqu'à 600 watts de puissance.



Résultat du test MEG Ai1300P PCIE5







Du tableau ci-dessus, vous pouvez voir que le MEG Ai1300P PCIE5 peut atteindre en toute sécurité 2x l'excursion de puissance totale à 200% de la puissance du PSU tout en répondant à toutes les normes des exigences de test Intel à 120%, 160%, et 180% ainsi. La tension du MEG Ai1300P PCIE5 peut être contrôlée dans la gamme de tension permise lorsque le courant change rapidement et violemment pour maintenir la stabilité du système et éviter les anomalies du système.



OPP et OCP maintenus pour une sécurité maximale







Il est important de garder à l'esprit que certains blocs d'alimentation peuvent trouver un moyen de contourner les pics de puissance en élevant le seuil pour OPP et OCP. Ce n'est pas le cas pour le MEG Ai1300P PCIE5. Comme le montre le tableau ci-dessous, le MEG Ai1300P PCIE5 maintient le niveau OPP de 1300W x 1.25 à 1623.55W.



Timing Values



Pour être pleinement conforme à ATX 3.0, il y a aussi une valeur de timing que le bloc d'alimentation doit respecter. Le MEG Ai1300P PCIE5 est entièrement conforme à cette valeur de synchronisation comme indiqué dans le tableau ci-dessous.







Le MEG Ai1300P PCIE5 est le bloc d'alimentation haut de gamme idéal pour les PC de haute performance, avec les derniers composants et une conformité totale avec ATX 3.0 et PCIe 5.0.



MSI n'a pas encore communiqué les prix des alimentations MEG Ai1300P PCIE5 et MEG Ai1000P PCIE5.



VORTEZ