TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle souris Gamers : La SteelSeries Aerox 5.







SteelSeries est une société de périphériques basée au Danemark, fondée en 2001. L'Aerox 5 est décrit comme un Rival 5 plus léger avec quelques améliorations mineures. Tout comme le Rival 5, l'Aerox 5 est équipé du capteur TrueMove Air capable de 18 000 CPI, qui est un PixArt PAW3335 personnalisé, ainsi que de commutateurs TTC Golden Micro conçus pour 80 millions de clics pour les boutons principaux. L'Aerox 5 est également livré avec neuf boutons au total, y compris un bouton sniper et une bascule, qui peuvent tous être configurés dans SteelSeries GG. La personnalisation logicielle comprend l'éclairage RVB, qui a été révisé par rapport au Rival 5 pour bénéficier de la coque non solide. Contrairement à la Rival 5, la coque supérieure et inférieure de l'Aerox 5 est percée de trous afin de réduire considérablement son poids, qui n'est que de 66 g. En outre, des pieds en PTFE pur sont désormais utilisés au lieu des pieds habituels en PTFE teinté en noir.







Voici la fiche technique :







