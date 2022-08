SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : L'Odyssey Neo G8 S32BG850NU.



aux de rafraîchissement de 240 Hz, temps de réponse de 1 ms et expérience 4K HDR sur dalle Mini LED, le moniteur Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NU bouscule vos habitudes de joueur ! Bénéficiez d'une qualité d'image remarquable, d'une fluidité exceptionnelle et d'un confort d'utilisation permanent.



















Technologie Quantum Matrix



Une expérience visuelle inégalée. En utilisant les Quantum Mini LED, 40x plus petites que des LED classiques, Odyssey Neo G8 garantit une intensité lumineuse puissante tout en maximisant la précision des contrastes. Cette révolution technologique permet d'afficher des détails incroyables, à la fois dans les scènes très sombres et dans les zones très lumineuses.



Une qualité d'image époustouflante



La technologie Quantum Mini-LED, atteignant des sommets avec Quantum HDR2000, vous offre la qualité d'image exceptionnelle qui place Odyssey Neo dans sa propre catégorie.



Niveau de performance inédit



Un simple détail peut faire la différence entre la défaite et la victoire. Atteignez des sommets grâce au premier écran gaming 4K au monde ayant un taux de rafraichissement de 240Hz, en plus d'un temps de réponse de 1ms et FreeSync Premium Pro.



Une immersion ultime



Parfaitement adapté à votre champ de vision, la courbure 1000R rend réels les univers de jeu afin de garantir une immersion optimale.



Quantum HDR 2000



La luminosité maximale de 2 000 candelas et le rapport de contraste de 1 000 000:1 permettent d'améliorer la colorimétrie et la profondeur des couleurs. De plus, les contrastes sont augmentés dans les zones sombres et les effets d'éblouissement limités dans les zones éclairées. Bénéficiez d'un avantage compétitif pour les jeux qui intègrent la fonction Ray Tracing, en repérant les ennemis grâce à leurs reflets.



Résolution UHD & taux de rafraichissement de 240Hz



Aucun autre moniteur ne s'en approche. Avec son taux de rafraîchissement de 240Hz, le plus rapide du marché parmi les écrans gaming UHD 4K, l'Odyssey Neo G8 a reçu le prix de la meilleure innovation au CES 2022. Il repousse les limites du possible en délivrant la vitesse, l'immersion et la profondeur optimales pour profiter pleinement de n'importe quel jeu.



AMD FreeSync Premium Pro



Un jeu fluide et sans effort. AMD FreeSync Premium Pro présente la technologie adaptive sync qui réduit les déchirures d'image et la latence d'entrée, garantissant la fluidité dans chaque scène.



Courbure 1000R



Découvrez un nouveau niveau de jeu à couper le souffle. L'écran incurvé 1000R de 32 pouces s'adapte parfaitement au champ de vision humain pour une expérience de jeu en totale immersion.



Éclairage avec technologie CoreSync



Grâce à l'éclairage Core, personnalisez votre installation parmi de multiples modes de couleurs futuristes. De plus, bénéficiez d'une immersion totale grâce à la technologie CoreSync qui synchronise les couleurs du jeu vues à l'écran avec l'éclairage arrière de votre moniteur.



Dalle matte



Ne vous concentrez que sur ce qui compte. La dalle matte absorbe sans réflexion la lumière naturelle et artificielle, ce qui vous permet de garder votre concentration maximale durant les batailles les plus difficiles et les niveaux de jeux les plus intenses.



Ultrawide Game view



Réglez votre écran au format 21:9 pour découvrir les zones cachées des scènes de jeu grâce à la vue ultra-large. Gardez un œil sur la victoire à chaque partie.



Fonction Auto Source Switch Plus



Détection et affichage automatique d’un nouveau signal d’entrée. Grâce à la fonction Auto Source Switch Plus, votre écran affiche directement une toute nouvelle source d’entrée et régit les différents appareils actifs connectés pour afficher la meilleure source. Allumez simplement votre écran pour jouer instantanément.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible dans le courant du mois d'aout 2022. Le prix sera de : 1 599.95 euros.



SAMSUNG