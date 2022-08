NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 516.94 WHQL.



NVIDIA a publié aujourd'hui les pilotes GeForce 516.94 WHQL. Ceux-ci sont prêts pour le jeu " Spider-Man Remastered ", qui inclut la prise en charge de DLSS, DLAA, HBAO+, et des effets de ray tracing. L'optimisation est également ajoutée pour "Madden NFL 23" et "Super People". Les pilotes ajoutent également la compatibilité G-SYNC pour environ 18 nouveaux modèles de moniteurs, les paramètres optimaux GeForce Experience pour 13 nouveaux jeux, et corrigent quelques problèmes.



Il s'agit notamment de la stabilité du jeu avec "Apex Legends", une amélioration des performances pour Red Dead Redemption 2 avec DLSS activé, un bug de gel du jeu avec "Overwatch", les paramètres de luminosité ne fonctionnant pas avec certains modèles d'ordinateurs portables MSI Raider ; le changement des préréglages DLSS provoquant des artefacts avec "Chivalry 2", un crash de l'application au démarrage avec "Dungeons 3", des gels aléatoires du jeu avec "Destiny 2", des artefacts avec "Prepar3D", un bégaiement remarqué dans l'application Xbox sous Windows ; et des chutes audio remarquées sur les GPU NVIDIA "Ampere" connectés à un récepteur HDMI 2. 1 lors de la lecture de contenu avec Dolby Atmos.



Game Ready for Marvel's Spider-Man Remastered







Ce nouveau pilote Game Ready Driver offre la meilleure expérience de jeu jour 0 pour Marvel's Spider-Man Remastered qui inclut la prise en charge des dernières technologies de jeu comme NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA, NVIDIA HBAO+ et des effets de ray tracing améliorés. En outre, ce nouveau pilote Game Ready prend en charge les dernières versions et mises à jour, notamment Madden NFL 23 et la bêta de SUPER PEOPLE.



Problèmes corrigés



- [Apex Legends] Amélioration de la stabilité du gameplay. [3661210]

- [Red Dead Redemption 2] L'amélioration des performances lors de l'utilisation de DLSS est plus faible par rapport aux pilotes précédents. [3700239]

- [Overwatch] Le jeu peut se figer au lancement d'un match. [3696921]

- [MSI GE66 Raider 10UG/MSI GE76 Raider 10UH] Le réglage de la luminosité de Windows ne fonctionne pas lorsque l'ordinateur portable est en mode GPU dédié. [3693207] [3693211]

- [Chivalry 2] Le basculement du préréglage DLSS peut provoquer un scintillement ou l'affichage d'un rectangle noir dans le jeu. [3692024]

- [Dungeons 3] Le jeu se plante au démarrage. [3691274]

- [Destiny 2] Le jeu peut se figer de manière aléatoire après le lancement du jeu ou pendant la partie. [3685638]

- [Prepar3D] Les sources lumineuses affichent des boîtes noires clignotantes. [3684206]

- [Application Xbox] Le G-SYNC fenêtré s'engage et provoque un bégaiement/une performance lente dans l'application Xbox. [3674419]

- [GPU NVIDIA Ampere] : Lorsque le GPU est connecté à un récepteur audio/vidéo HDMI 2.1, le son peut être coupé lors de la lecture de Dolby Atmos. [3345965]



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



