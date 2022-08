TEAM GROUP lance la série de mémoires DDR5 ELITE PLUS.



Alors que le monde plonge davantage dans la génération DDR5 à haute vitesse, les technologies DDR5 sont pressées de répondre à la demande de produits plus fiables et plus durables. Team Group, l'un des principaux fabricants de mémoires au monde, poursuit ses avancées et s'attache à fournir une solution DDR5 améliorée pour offrir des fréquences plus élevées aux utilisateurs du monde entier. Aujourd'hui, Team Group lance la mémoire de bureau DDR5 ELITE PLUS avec un tout nouveau design de dissipateur thermique pour augmenter efficacement la fiabilité. De plus, Team Group annonce une nouvelle fréquence de 6 000 MHz pour ELITE DDR5 afin d'augmenter encore les performances de fonctionnement et d'offrir une expérience utilisateur ultra-fluide. Les mémoires de bureau ELITE PLUS DDR5 et ELITE DDR5 6 000 MHz seront bientôt disponibles pour les utilisateurs du monde entier via Amazon et Newegg en Amérique du Nord.







La mémoire de bureau ELITE PLUS DDR5 est équipée d'un dissipateur thermique en aluminium élégant, simple et asymétrique, spécialement conçu pour être non conducteur et pour protéger le module DDR5 contre les rayures, les acides, la rouille et la pourriture. La mémoire de bureau DDR5 ELITE PLUS est également équipée d'une tension de travail standard de 1,1 V qui réduit encore la consommation d'énergie pour chaque unité de bande passante par rapport à la tension de 1,2 V de la DDR4, ce qui permet une utilisation plus efficace de l'énergie. Le module DDR5 est équipé de PMIC pour une distribution efficace de l'énergie, une alimentation fiable et des interférences minimales. Le circuit intégré prend en charge l'ECC sur puce, une fonction qui corrige automatiquement les cellules DRAM pour une stabilité et une fiabilité accrues en réduisant les risques d'erreurs d'information.











À la pointe de la génération DDR5, les modules DDR5 ELITE PLUS sont conçus pour être parfaitement compatibles avec les systèmes Intel et AMD et sont proposés en trois fréquences : 4800 MHz, 5600 MHz et 6000 MHz, dans des options à canal unique/duel de 8 Go à 32 Go de capacité de stockage pour satisfaire un large éventail de demandes des utilisateurs. Le lancement de la mémoire ELITE PLUS DDR5 est prévu pour septembre 2022, tandis que la mémoire ELITE DDR5, avec sa dernière fréquence de 6 000 MHz, sera disponible en août 2022, sur Amazon et Newegg en Amérique du Nord. Ne manquez pas de rester à l'écoute pour saisir l'occasion d'offrir à vos ordinateurs une mise à niveau totale de leurs performances de fonctionnement.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



