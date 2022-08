ASRock présente la carte mère WRX80 Creator pour les processeurs Threadripper PRO 5000.



ASRock présente aujourd'hui la WRX80 Creator, une carte mère Socket WRX8 destinée aux processeurs pour stations de travail AMD Ryzen Threadripper PRO 5000. Construite dans le format E-ATX, la carte est alimentée par une combinaison de connecteurs ATX 24 broches, PCIe 6 broches et EPS 8 broches. L'attraction principale de cette plate-forme est la mémoire DDR4 à 8 canaux, les huit emplacements mémoire de cette carte disposant d'un canal mémoire dédié. Il y a sept emplacements PCI-Express 4.0 x16, dont cinq fonctionnent avec une bande passante x16 complète, et deux peuvent soustraire 8 voies chacun à deux des autres emplacements x16. Donc x16/x16/x16/NC/x16/NC/x16, ou x16/x16/x8/x8/x8/x8/x16.















La connectivité de stockage du ASRock WRX80 Creator comprend deux emplacements M.2 PCIe Gen 4, un port U.2 et huit SATA 6 Gbps. Les interfaces réseau comprennent deux 10 GbE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, et un 1 GbE utilisé par le contrôleur IPMI. À ce propos, un ASPEED AST2500 fournit un affichage de base et diverses fonctions de gestion à distance. La connectivité USB comprend deux ports USB4 à 40 Gbps avec des entrées mini-DP pour le DisplayPort passthrough, quatre ports USB 3.2 à 10 Gbps et un certain nombre de ports USB 3.2 à 5 Gbps. Une solution audio embarquée de qualité supérieure, comprenant un Realtek ALC1220 et un amplificateur pour casque TI NE5532, constitue le reste.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP