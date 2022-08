L'ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX testée dans les jeux et 3DMark.



La carte graphique Intel Arc A380 Challenger ITX récemment lancée par ASRock a été testée dans plusieurs jeux et dans les benchmarks 3DMark.







ASRock fait tourner sa carte graphique Intel Arc A380 dans différents jeux et benchmarks 3DMark



Lancée la semaine dernière, la carte graphique ASRock Intel Arc A380 est une solution à petit facteur de forme pour le segment ITX. Le GPU est basé sur le SKU Alchemist ACM-G11, avec 8 Xe-Cores ou 1024 ALU. La carte est livrée avec une alimentation de 500W et dispose d'un seul port HDMI 2.0b et de trois ports DisplayPort 2.0 (avec DSC). Il y a 6 Go de mémoire GDDR6, ce qui est le plus élevé que nous ayons vu sur les cartes d'entrée de gamme de cette génération, et comme l'ensemble est conçu autour du facteur de forme ITX, il mesure 190 x 124 x 39 mm.



Galerie de la carte graphique ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX (Crédits image : ASRock Weibo) :



















La carte graphique ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX a été testée dans différents jeux et dans les benchmarks 3DMark. Vous pouvez voir les résultats ci-dessous, mais ce qui est surprenant, c'est que la carte a en fait fourni des performances inférieures à celles de la carte GUNNIR Intel Arc A380 Photon qui présente la même vitesse d'horloge GPU de 2,45 GHz et un TDP de 92W qui est alimenté par un connecteur à 8 broches. La variante ASRock a également un seul connecteur à 8 broches mais nous ne connaissons pas le TDP réel de la carte graphique car il n'a pas été révélé par le fabricant.



Dans 3DMark Time Spy, la carte graphique obtient 4426 points alors que le modèle GUNNIR avec la même vitesse d'horloge obtient plus de 5000 points. Il semble donc qu'il y ait une disparité de puissance ou de fréquence d'horloge qui n'est pas visible et qui se passe en arrière-plan puisque nous ne pouvons pas imaginer d'autre chose qui pourrait affecter autant les performances. Même le pilote utilisé est le plus récent que les évaluateurs avaient utilisé pour tester le modèle GUNNIR. Les applications professionnelles, qui sont une suite solide de GPU Arc, montrent que la carte est capable de surpasser la NVIDIA GeForce RTX 3050 de 23% dans le benchmark Photo-Shop de Puget Systems.



ASRock Arc A380 Challenger ITX Gaming (AAA) Benchmarks :







ASRock Arc A380 Challenger ITX Gaming (eSports) Benchmarks :







Les chiffres de jeu sont également fournis dans divers titres qui montrent que l'Arc A380 fournit plus de 60 et 100 FPS dans la plupart des titres eSports en 1080P. Dans les titres AAA, les performances sont inférieures, avec environ 50-60 FPS en 1080P, ce qui est tout de même suffisant pour la plupart des joueurs à petit budget. La carte est actuellement vendue au prix de 1299 RMB, ce qui n'aide pas son cas étant donné que la GUNNIR Intel Arc A380 Photon peut être achetée pour le même prix et offre un meilleur refroidissement et de meilleures performances graphiques.



ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX Benchmarks 3DMark :















Une rumeur circule sur la gamme de cartes graphiques de bureau Intel Arc A-Series :







