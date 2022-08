Intel Tejas et Jayhawk : L'histoire des puces Pentium 5 à 7 GHz abandonnées par Intel.







La chaîne YouTube Fully Buffered a publié hier une vidéo qui retrace l'histoire du projet Tejas abandonné par Intel. Ce projet aurait permis de mettre sur le marché deux puces Pentium 5 offrant des vitesses d'horloge nettement supérieures sur un seul cœur - entre 7 et 10 GHz selon la puce. Le projet a été abandonné en raison de problèmes de consommation d'énergie et de surchauffe, et Intel a changé d'orientation pour se concentrer sur les processeurs multicœurs.







Après 18 ans, nous trouvons plus d'informations sur le tristement célèbre échec d'Intel - les processeurs Pentium 5



Tout d'abord, examinons d'un peu plus près les deux puces elles-mêmes. Tejas était le nom de code donné au microprocesseur qui devait succéder au processeur Pentium 4. Jayhawk était la variante Xeon de la série Pentium 5 abandonnée.



Le Core d'Intel a constitué la base des architectures à faible consommation d'énergie. Netburst, la microarchitecture pour les processeurs x86, a été lancée en novembre 2000. Cette microarchitecture a été utilisée dans la série des Pentium 4 à cœur Willamette, la première version des nouveaux processeurs. Netburst a également été utilisée dans les variantes du Pentium D jusqu'en juillet 2006, date à laquelle la société a choisi de remplacer la microarchitecture par l'architecture Core, plus contemporaine.



En 2003, Intel a commencé à travailler sur la série Tejas, avec une date de sortie prévue l'année suivante. Toutefois, en raison de problèmes liés à la conception des puces, Intel a été contraint de reporter la date à 2005. Malheureusement, la société n'a pas pu atteindre son objectif avec le projet Tejas et a mis fin au développement le 7 mai 2004. En dehors de la chaleur et de la consommation d'énergie élevée qui ont causé des problèmes avec le produit, il y avait aussi le problème de la perte de performance par horloge des processeurs.







Des problèmes similaires ont été observés avec les performances de Prescott et son gain mineur par rapport à Northwood. Prescott a pu atteindre des vitesses d'horloge supérieures à 5 GHz, mais a souffert d'une augmentation de la consommation d'énergie et de températures plus élevées, bien que légèrement. Le Tejas d'Intel devait atteindre des vitesses d'horloge supérieures à celles de Prescott. La société a tenté d'atteindre une vitesse d'horloge fantastique de 10 GHz en dix ans (2000 à 2011). Cependant, comme le souligne le YouTuber, Prescott a été un désastre.



Les puces Tejas et Jayhawk devaient renforcer et améliorer NetBurst, Tejas étant construite avec un processus de 90 nm. Finalement, la puce a dû être réduite d'un processus de 90 nm à un processus de 65 nm. À l'époque, la série devait offrir un seul mégaoctet de cache L2. Le processeur 65 nm a doublé la taille du cache de la puce 90 nm, offrant 2 Mo de cache L2. La rumeur d'un processeur double cœur appelé Cedar Mill par Intel devait également être développé mais n'a jamais vu le jour.



En ce qui concerne les spécifications du processeur Tejas, divers points de vente ont rapporté que les premiers échantillons envoyés aux partenaires de la carte montraient que l'horloge atteignait 2,8 GHz avec un TDP de 150W. Le processeur non commercialisé aurait été intégré dans le socket LGA 775 avec une taille de puce de 213 mm² - le double de celle du chipset Prescott. Le seul échantillon signalé avant la vidéo de Fully Buffered était celui d'Anandtech, qui a obtenu un modèle qui s'est avéré être le Prescott BO ES et non la série Tejas. Les seuls échantillons spéculés qui auraient flotté dans les cercles de passionnés auraient pu être des exemples thermiques de la ligne Tejas.



Fully Buffered a obtenu les processeurs Tejas et Jayhawk de John Culver de CPU Shack (eBay) pour un montant non divulgué. Le YouTuber a déclaré que la puce Tejas s'insérait dans un socket LGA 771, et non dans le socket LGA 775 mentionné. Intel les a étiquetés du nom de "j-holes". La date indiquée sur les puces et vérifiée par la documentation RoHS se situe au milieu du mois d'avril 2004, ce qui ne peut être que quelques semaines avant que la société ne mette entièrement au rebut cette gamme.



Steve Fischer, l'un des ingénieurs d'Intel qui a travaillé sur les processeurs Tejas et Jayhawk, a donné un aperçu de l'histoire de certains développements dont on ne parle actuellement que sur la chaîne Fully Buffered.



La première question portait sur l'implication de Fischer dans le projet et sur certains aspects du projet.



Tejas a été principalement dirigé et développé par une équipe d'ingénieurs basée à Austin, et l'équipe de développement du processeur Folsom a joué un rôle important. L'équipe de Folsom disposait d'une plus grande expertise en matière de conception pour la fabrication, basée sur des développements antérieurs de produits dérivés des P6 et P4, tandis que l'équipe d'Austin était plus récente chez Intel mais disposait d'une expertise différente en matière de microarchitecture, apportée de l'extérieur, comme d'anciens ingénieurs de Power PC. Je suis arrivé sur ce projet tardivement, après avoir passé deux ans à faire quelque chose de complètement différent dans l'une des acquisitions d'intel pendant le boom du .com [...] après mon retour chez intel, je me suis concentré sur le développement du microcode. Ces efforts sont d'abord appliqués sur Prescott, puis plus tard sur Tejas, le dernier et le meilleur produit P4. La chose avait une profondeur de pipeline d'environ 50 étapes et une cible d'horloge prévue à un moment donné au nord de 7 GHz.



Je l'ai appelé "l'étoile de la mort des processeurs" et j'ai pensé, en plaisantant à moitié, que l'acceptation par les consommateurs des châssis à refroidissement liquide ne serait pas un gros problème.



À la mi-2004, je crois que j'étais passé à la direction des activités de microarchitecture [chez Intel]....



Le processeur Pentium 4 le plus rapide à l'époque offrait 3,8 GHz à 115W TDP, donc le Tejas aurait fourni au niveau 7 GHz environ 250W TDP ou plus, ce qui à l'époque aurait nécessité un refroidissement liquide pour maintenir les niveaux de chaleur bas.



M. Fischer a ensuite été interrogé sur le projet au sein d'intel, surtout lorsque la microarchitecture a été la porte d'entrée du début de l'architecture Core.



Cette "approche à équipes multiples" est assez courante chez Intel. Elle est plus saine et encourage un produit plus compétitif. Le développement à l'époque, comme aussi sur beaucoup d'autres produits, il y avait beaucoup de débats entre quelle direction d'architecture était la meilleure. Même au sein des équipes, il y a eu beaucoup de débats. D'une certaine manière, Tejas poussait la microarchitecture P4 encore plus loin, alors que beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une impasse en raison de l'utilisation extrême du pipelining et des implications en termes de puissance qui en découlaient, tandis que la tendance plus récente à la mobilité et à la réduction de la puissance impliquait que la direction du miroir était le meilleur choix.



Après que l'équipe Merom ait montré des résultats très favorables, et étant donné ces doutes, il a été décidé au niveau de l'entreprise de tuer Tejas et de doubler la microarchitecture miroir.



Fully Buffered a demandé si Fischer pouvait commenter la légitimité des deux processeurs achetés à Culver sur eBay, ce à quoi l'ancien ingénieur d'Intel a répondu :



...2004 est l'année où le projet a été annulé. Après avoir obtenu quelques résultats préliminaires sur le silicium, et je pense qu'il s'agit probablement de silicium réel. C'est ce que laisse entendre la désignation A4, car il serait hautement improbable d'avoir autant de révisions pour un échantillon thermique ou mécanique.



En ce qui concerne l'origine des noms des deux processeurs, M. Fischer s'est exprimé sur leur histoire :



Je pense qu'il porte le nom d'un parc ou d'une rivière au Texas. Je ne suis pas sûr pour Jayhawk...



Il ne faut pas accorder trop d'importance à de tels noms de projets, car souvent, ils peuvent être simplement basés sur les caprices d'un manager plus influent qui passe également l'approbation du département juridique.



Une petite vidéo YouTube sur le sujet : Cliquez ICI.



Au cours de l'entretien, il a été demandé à M. Fischer s'il pensait que le processeur pouvait fonctionner, ce à quoi il a répondu qu'il n'était pas sûr, mais qu'il pencherait fortement pour que le processeur ne fonctionne pas. Fully Buffered a essayé une carte Intel plus ancienne et plus récente et n'a pas réussi à activer le processeur.



L'arrêt d'un projet entier représente une perte de plusieurs millions de dollars pour les dépenses d'une entreprise. Pour Intel, l'annulation de Tejas et de Jayhawk a eu un effet dramatique, car il s'agissait de la première tentative d'un processeur à double cœur pour le processeur Itanium de la société, qui était commercialisé pour les serveurs d'entreprise et les systèmes informatiques à haute performance. De plus, AMD développait et commercialisait les processeurs Athlon 64, qui représentaient un pas de géant pour le rival d'Intel.



La société s'est immédiatement concentrée sur la microarchitecture du Pentium M, qui utilisait certains des mêmes blocs de construction que l'architecture P6 utilisée dans ses ordinateurs portables Centrino. Cette microarchitecture a constitué une étape plus importante pour Intel, car elle a non seulement surpassé plusieurs conceptions basées sur NetBurst, mais elle a également donné naissance aux processeurs Core, qui ont donné naissance aux architectures Core 2 utilisées à ce jour. Mais même à ce jour, la course aux GHz est plus vivante que jamais, AMD et Intel poussant leurs dernières puces au-delà de la barrière des 5,5 GHz et plus près de la limite des 6 GHz.



