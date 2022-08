MSI nous propose un nouvel écran PC Gamers : Le G2422.



MSI a présenté l'écran à cristaux liquides full HD G2422 de 24 pouces destiné aux eSports. La technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec AMD FreeSync Premium et dispose de la fonction "Smart Black Tuner", qui augmente la vision uniquement dans les zones sombres tout en laissant les zones claires tranquilles.















Il comprend également des fonctions uniques comme "Anti-Flicker", qui réduit le scintillement de l'écran, et "Less Blue Light", qui réduit la lumière bleue. L'écran LCD IPS G2422 800x600d, la fréquence de rafraîchissement de 170 Hz, la vitesse de réponse de 1 ms, la luminosité de 250 cd/m2, le rapport de contraste de 1 100:1, l'affichage de 16,7 millions de couleurs, la gamme de couleurs Adobe RGB 86,52 %, DCI-P3 81,64 %, sRGB 102,58 % et l'angle de visualisation horizontal/vertical de 178°. Il y a deux ports HDMI, un port DisplayPort et une prise pour écouteurs.



La plage d'inclinaison du support est de -5 à 20 degrés, et le support VESA a un pas de 100 x 100 mm. Les dimensions extérieures sont les suivantes : 540,2 mm de largeur, 229,4 mm de profondeur, 411,6 mm de hauteur et un poids de 3,5 kg.



