GELID annonce les ventilateurs Gale et Gale Extreme.



Gelid Solutions est heureux de présenter le "ventilateur minier ultime" GALE et GALE EXTREME, conçu pour maximiser les capacités de refroidissement en combinant des technologies modernes avec un matériel exceptionnel, la série GALE cherche à surpasser tous ses concurrents. Ces deux ventilateurs très performants sont équipés d'un système de double roulement à billes et d'une roue optimisée pour améliorer la fiabilité et le débit d'air. De plus, une grille de ventilateur préinstallée est ajoutée pour éviter d'endommager les pales du ventilateur. Ses spécifications impressionnantes méritent que tous les mineurs qui accordent de l'importance à l'efficacité l'essaient.











GALE : Débit d'air maximal de 110 (CFM) pour le refroidissement, courant maximal du ventilateur de 0,55 (A) avec un connecteur de ventilateur à 4 broches PWM, niveau de bruit maximal de 45 (dBA), consommation d'énergie maximale de 7 (W), pression statique de 12 (mmH2O) et vitesse du ventilateur de 500 à 3500 (RPM). 7 (W), une pression statique de 12 (mmH2O) et une vitesse de ventilateur de 500 - 3500 (RPM). GALE EXTRÊME : Débit d'air maximal de 195 CFM pour un refroidissement maximal, courant maximal du ventilateur de 2,8 A avec un connecteur de ventilateur PWM à 4 broches, niveau de bruit maximal de 60 dBA, consommation électrique maximale de 33,6 W, pression statique de 12 mmH2O et vitesse du ventilateur de 500 à 3500 tr/min. 33.6 (W), une pression statique de 24 (mm H₂O) et une vitesse de ventilateur de 500 - 6000 (RPM).















"Le GALE a été conçu spécifiquement pour le minage par GPU, tandis que le GALE Extreme est configuré spécifiquement pour les mineurs par ASIC", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Prix de vente



- GALE : 20 Euros,

- GALE EXTREME : 24 Euros.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits du GALE Extreme et du GALE.



