G HUB 2022.7 pour les périphériques Logitech Aurora Collection et appairage LIGHTSPEED multiple.







Le logiciel G HUB vient de bénéficier de sa mise à jour mensuelle numérotée 2022.7 (pour juillet 2022). Logitech n'y est pas allé avec le dos de la cuillère ce mois-ci puisque cette mise à jour contient des dizaines d'améliorations et de corrections que nous allons tâcher de vous présenter ci-dessous.







Support des périphériques G705, G713, G715 et G735



Pour commencer, le G HUB 2022.7 ajoute le support de plusieurs périphériques G supplémentaires et pour être plus précis des périphériques de la nouvelle gamme Aurora Collection qui vient d'être présentée par Logitech et qui vise tout particulièrement la clientèle féminine par les couleurs proposées et par la taille des produits mieux adaptée aux petites mains.



Cette gamme Aurora Collection comprend notamment la souris G705 Wireless Gaming Mouse à réserver aux petites mains avec des dimensions de 39,4 x 68,1 x 105,8 mm (H x L x l) et un poids de 85 grammes. Elle propose malgré cela six boutons programmables, un capteur de 8 200 DPI, un éclairage RGB LIGHTSYNC et une autonomie de 40 heures. Toutes ces fonctionnalités de la G705 sont désormais configurables grâce au G HUB 2022.7.



Cette mise à jour de l'application G HUB ajoute également le support de deux nouveaux claviers Aurora Collection à savoir le G713 Gaming Keyboard et le G715 Wireless Gaming Keyboard qui sont respectivement des modèles filaire et sans fil. Ces claviers G713 et G715 ne proposent que 87 touches puisqu'ils sont privés du pavé numérique (modèles TKL). Il s'agit de deux claviers mécaniques dotés de touches Double-Shot PBT et de switchs GX de type Clicky, Linear ou Tactile suivant le choix de l'utilisateur à l'achat. A noter aussi la présence de touches média, d'une molette de réglage du volume sonore et, plus original, d'un repose-poignet souple en forme de nuage que tout le monde ne trouvera pas forcément du meilleur goût !



Toujours dans la famille Aurora Collection, Logitech propose le casque audio G735 Wireless Gaming Headset au design blanc (dit White Mist) mais dont le micro peut être interchangé avec d'autres couleurs. Le G735 est compatible avec la technologie propriétaire maison sans fil LIGHTSPEED ainsi qu'avec la norme Bluetooth. L'éclairage RGB LIGHTSYNC est bien sûr de la partie mais fait diminuer l'autonomie de la batterie à seulement 16 heures contre 56 heures sans illumination.



Nous pouvons bien sûr aussi citer la sortie de deux nouvelles finitions pour le microphone Blue Yeti dans le même esprit édulcoré de l'Aurora Collection : blanc (White Mist) ou rose (Pink Dawn). Ces deux nouveaux Yeti Blue sont bien évidemment immédiatement supportés par le G HUB étant donné qu'hormis la couleur, ils sont techniquement strictement identiques au Yeti original. Ils doivent donc théoriquement aussi fonctionner avec l'application autonome Blue Sherpa.



Logitech propose enfin l'appairage multiple des appareils sans fil LIGHTSPEED



Outre le support de tous ces nouveaux matériels, Logitech annonce que le G HUB 2022.7 contient un important changement à savoir la possibilité d'appairer deux périphériques sans fil de type LIGHTSPEED avec un unique récepteur USB LIGHTSPEED. On peut donc désormais se contenter d'un seul récepteur LIGHTSPEED pour faire fonctionner un clavier et une souris Logitech G ce qui libérera un port USB sur le PC. On se demande d'ailleurs pourquoi Logitech a attendu si longtemps pour proposer cela alors que certains concurrents y sont venus depuis un petit moment déjà comme Razer avec l'HyperSpeed Multi-Device.



Hélas, ces changements apportés à l'outil d'appairage Device Pairing Tool intégré au G HUB ne permettent pas d'aller au-delà de deux périphériques LIGHTSPEED ce qui aurait été utile pour relier également le casque audio sur le même dongle. Mais ce n'est après tout pas étonnant puisque le dongle LIGHTSPEED des casques audio est très différent de celui des claviers/souris (beaucoup plus grand). Au passage, Logitech indique que c'est le récepteur du clavier qui doit être utilisé pour appairer le clavier et la souris avec le PC et non celui de la souris, détail qui a quand même son importance.



Du neuf pour le panneau lumineux Litra Glow



Ce G HUB 2022.7 contient aussi plusieurs optimisations pour le panneau lumineux Litra Glow Premium Streaming Light destiné aux streamers. Il est par exemple désormais possible d'utiliser plusieurs Litra Glow simultanément pour ceux qui ont besoin d'un éclairage très puissant ou dirigé sur plusieurs sujets. De plus, le G HUB permet de configurer ces multiples panneaux Litra Glow de manière totalement indépendante et de mémoriser les réglages de chacun d'eux (luminosité, température de couleur de l'éclairage...). Au passage, pour plus de commodité, le G HUB permet de renommer chaque Litra Glow différemment pour mieux les identifier.



Nouveaux jeux supportés



Plusieurs titres supplémentaires bénéficient d'un profil d'application spécifique dans ce G HUB 2022.7 pour offrir immédiatement aux joueurs les meilleurs réglages possibles pour leurs périphériques de jeu.



- Humble Bundle,

- Counter-Strike : Source,

- Crysis 3,

- DARK SOULS : Prepare To Die Edition,

- DARK SOULS II,

- DARK SOULS II : Scholar of the First Sin,

- Dark Void Zero,

- Darksiders,

- Darksiders II,

- Rune Factory 4 Special,

- Shovel Knight Pocket Dungeon,

- Super Monkey Ball Banana Mania,

- The Dark Pictures Anthology : House of Ashes,

- The Darkness II,

- Twelve Minutes,

- Vaporum : Lockdown.



De nombreuses autres améliorations



La liste des améliorations apportées par cette mise à jour logicielle de Logitech est encore longue. On peut par exemple évoquer un nouvel écran d'accueil, un design de l'interface modifié avec de nouvelles icônes pour mieux indiquer le statut des périphériques, la présentation des périphériques connectés sous la forme de tuiles ou dans une liste, la correction de bugs avec la webcam StreamCam en particulier avec macOS 12 (Monterey). Des problèmes avec les effets audio Blue VO!CE et les applications de VoIP ont aussi été résolus. N'oublions pas de préciser que la fonctionnalité Arx Control, apparue en 2014, n'est plus du tout supportée par le G HUB 2022.7. Logitech a mis un terme définitif à la possibilité de configurer les périphériques G depuis un smartphone ou une tablette Android/iOS. Nous essayerons de revenir prochainement sur cette information.



Une petite vidéo de présentations de la gamme des produits Aurora : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2022.7.502 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS