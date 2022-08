Les processeurs AMD Ryzen 5000 "PRO" AM4 pour ordinateurs de bureau ont été repérés.



AMD ne travaille pas seulement sur les processeurs Embedded AM4 Dekstop, mais un nouveau listing a révélé la prochaine gamme Ryzen 5000 "PRO".







La gamme de CPU de bureau Ryzen 5000 "PRO" d'AMD comprend trois UGS : 5945, 5845 & 5645







Il y a quelques jours, nous avons présenté la gamme de CPU de bureau Ryzen 5000 "Embedded" d'AMD pour la plate-forme AM4, et maintenant, Lenovo a listé trois UGS qui feront partie de la gamme Ryzen 5000 "PRO" qui devrait être lancée prochainement. Le trio de CPU a été listé pour le système Lenovo ThinkStation P358 Tower qui est conçu autour de la plate-forme AM4 avec support de la mémoire DDR4-3200 (Non-ECCC).



D'après la liste, nous pouvons voir qu'il y a au moins trois processeurs AMD Ryzen 5000 "PRO" basés sur l'architecture Zen 3. Il s'agit du Ryzen 9 PRO 5945, du Ryzen 7 PRO 5845, et du Ryzen 5 PRO 5645. Les spécifications telles que les configurations de cœur et les vitesses d'horloge ne sont pas mentionnées, mais il est probable que la puce Ryzen 9 pourrait comporter jusqu'à 16 cœurs, la puce Ryzen 7 aura 8 cœurs et la puce Ryzen 5 adoptera une conception à 6 cœurs. Vous pouvez baser le nombre de caches L3 et L2 sur ces configurations. La gamme Ryzen 5000 "Embedded" comprend un SKU à 10 cœurs dans la série Ryzen 9, ce qui pourrait également être une configuration SKU possible pour le segment spécifique PRO.



Si l'on regarde les offres actuelles d'AMD pour Ryzen PRO AM4, on peut voir que la société s'est principalement appuyée sur ses APU Ryzen 5000 et Ryzen 4000 pour la plate-forme, alors que les dernières offres de processeurs corrects étaient les puces Ryzen 3000 basées sur l'architecture Zen 2. Les processeurs AMD Ryzen 5000 "PRO" et "Embedded" sont listés en ligne maintenant, ce qui signifie qu'ils pourraient être lancés dans les mois à venir, ce qui se trouve également être le moment où l'équipe rouge présentera sa prochaine génération de processeurs de bureau Ryzen 7000 alimentés par Zen 4, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent dans les saveurs PRO ou Embedded avant quelques années.



AMD Ryzen 5000 "PRO" & “Embedded” CPUs









WCCFTECH