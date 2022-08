TerraMaster lance des fonctions complètes de sauvegarde et de synchronisation des données pour la protection contre les ransomwares.



TerraMaster lance une fonction complète de sauvegarde et de synchronisation des données pour offrir une protection renforcée. Récemment, les périphériques NAS de QNAP ont été attaqués par un nouveau type de ransomware connu sous le nom de Checkmate. Checkmate attaque via les services SMB exposés à l'Internet et utilise une attaque par dictionnaire pour casser les comptes dont les mots de passe sont faibles. La protection des données contre les ransomwares et autres cyberattaques est une préoccupation majeure pour les utilisateurs de NAS - une préoccupation reconnue par TerraMaster.







Aujourd'hui, TerraMaster publie de nouvelles fonctions de sauvegarde et de synchronisation des données au niveau du dossier du portail unique pour les appareils TerraMaster. Les nouvelles applications de la récente version TOS 5, telles que la sauvegarde centralisée, TFSS et TFM Backup, offrent une variété d'options de sauvegarde et de récupération des données.



Caractéristiques principales



Sauvegardes proactives axées sur l'entreprise pour les grandes entreprises



La sauvegarde centralisée est une solution de sauvegarde orientée vers les entreprises qui prend en charge la sauvegarde et la restauration de plusieurs types de dispositifs avec un seul TNAS.



TFSS (TerraMaster File System Snapshot)







TFSS (TerraMaster File System Snapshot) est un outil de récupération après sinistre développé sur la base du système de fichiers BTRFS. Il prend un instantané de l'ensemble du système de fichiers TNAS, ce qui est utile pour récupérer des données suite à des opérations erronées ou à des attaques de ransomware.



TFM Backup







TerraMaster Folder Mirror (TFM) Backup est un outil de sauvegarde dédié aux dossiers partagés de TNAS. Grâce à TFM Backup, vous pouvez facilement sauvegarder les dossiers partagés dans TNAS vers d'autres dossiers locaux. Les sauvegardes peuvent être programmées pour l'automatisation et choisir entre la sauvegarde miroir et la sauvegarde différentielle.



Duple Backup



Duple Backup offre des fonctions de sauvegarde et de restauration simples mais puissantes. C'est un autre outil de reprise après sinistre conçu pour renforcer la sécurité des données des dispositifs TNAS. Duple Backup est la protection idéale contre les pannes matérielles ou les défaillances du système. Il prend en charge plusieurs stratégies de sauvegarde incrémentielle et de sauvegarde multi-version.



Application CloudSync pour la synchronisation en direct métal nu-nu vers nuage



La nouvelle application CloudSync intègre plusieurs lecteurs cloud et les synchronise dans une seule application, notamment Google Drive, One Drive, Amazon S3, Backblaze, Box, Dropbox, Koofr, OpenDrive, pCloud, Yandex disk et Aliyun. Cela permet aux utilisateurs de centraliser la gestion de plusieurs tâches de synchronisation et d'ajouter une variété de synchronisation de disques en nuage.



Synchronisation de plusieurs clients avec TerraSync



TerraSync, un outil de synchronisation développé par TerraMaster, réalise la synchronisation des données entre plusieurs utilisateurs et plusieurs appareils. Il met efficacement en œuvre le partage des données entre les succursales et la synchronisation des données entre les individus sur plusieurs appareils et plateformes, ce qui aide les employés à travailler en collaboration et améliore l'efficacité du travail.



Quota de Time Machine



Activez le quota de stockage de Time Machine et les sauvegardes s'arrêtent automatiquement lorsque la capacité utilisée par la sauvegarde dépasse la limite du quota.



Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctions de sauvegarde et de synchronisation des données de TOS 5, veuillez consulter le site https://www.terra-master.com/global/tos5.



VORTEZ