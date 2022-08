InWin ajoute le châssis Chopin MAX Mini-ITX.



InWin ajoute le nouveau châssis mini-ITX Chopin MAX à sa série Chopin. Le Chopin MAX est simplement une version mise à jour et modernisée du châssis Chopin d'InWin. Le châssis dispose d'une entrée/sortie frontale mise à jour qui comprend maintenant un port USB 3.2 Gen2x2 Type-C pour prendre en charge les périphériques USB-C qui deviennent courants aujourd'hui. L'InWin Chopin MAX est un boîtier à facteur de forme ultra mince conçu avec l'intention d'être un boîtier de PC à multiples facettes avec un faible encombrement. Une qualité et des fonctionnalités sans compromis développées dans un châssis de 3,3 litres.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Tout comme l'InWin Chopin Pro, le Chopin MAX est également livré avec un bloc d'alimentation InWin 80PLUS Gold 200W préinstallé. Le châssis mini-ITX supporte les refroidisseurs de CPU jusqu'à 54 mm de hauteur, ce qui inclut les solutions de refroidissement de série d'Intel et d'AMD. Pour le stockage, le Chopin MAX prend en charge jusqu'à deux disques durs de 2,5 pouces et une découpe précisément située sur le plateau de la carte mère pour faciliter l'accès au deuxième emplacement M.2 situé à l'arrière de la plupart des cartes mères mini-ITX.



InWin n'a pas révélé d'informations sur le prix et la disponibilité du Chopin MAX à l'heure où nous écrivons ces lignes.



VORTEZ