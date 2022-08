Dell propose le G2723H, un écran LCD IPS pour le jeu de 27 pouces, 280 Hz.



Dell a lancé un moniteur de jeu de 27 pouces - G2723H avec un écran Fast IPS. Les technologies de synchronisation de l'affichage prennent en charge NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium.















Clear Vision améliore la netteté des scènes de jeu lumineuses, ChromaVision facilite l'identification des éléments de jeu sur la toile de fond, et le réticule indique la visée. Les caractéristiques de cet écran sont les suivantes : luminosité de 400 cd/m2, rapport de contraste de 1 000:1, couleurs d'affichage de 1,07 milliard, gamme de couleurs sRGB de 99 %, vitesse de réaction de 1 ms (GtoG extrême)/0,5 ms (GtoG minimal), taux de rafraîchissement de 240 Hz (280 Hz en cas d'overclocking) et angle de vision horizontal/vertical de 178°.



Les interfaces sont les suivantes : HDMI x 2, DisplayPort 1.4 x 1, prise casque x 1, USB 3.2 Gen1 Type-B x 1, USB 3.2 Gen1 Type-A x 3, USB 3.2 Gen1 Type-A (conforme BC1.2) x 1. Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 21°, une plage de pivotement de 90° et une plage de hauteur de 130 mm. Les dimensions extérieures sont les suivantes : 611,6 mm de largeur, 200,3 mm de profondeur, 393,85 mm à 523,85 mm de hauteur et un poids de 3,9 kg (sans le support).



Le prix est fixé à 439 Dollars.



