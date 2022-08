La gamme de cartes mères ASRock AMD X670E couvre cinq niveaux de prix.



ASRock propose cinq modèles de cartes mères basées sur le chipset X670E d'AMD, pour les prochains processeurs Ryzen 7000 Socket AM5. La gamme comprend les jumelles X670E Taichi et X670E Taichi Carrara en tête de liste, suivies des X670E Steel Legend, X670E Pro RS et X670E Phantom Gaming Lightning. Le X670E Taichi/Carrara dispose d'un VRM 26 phases gigantesque qui, si l'on en croit les tendances, pourrait utiliser des étages de puissance de 90 à 105 A. Vous disposez de deux emplacements PCi-Express 5.0 x16 (x8/x8 lorsque les deux sont occupés), d'au moins deux emplacements M.2 Gen 5 câblés au SoC, d'emplacements M.2 Gen 5 supplémentaires au niveau du chipset et d'une pléthore d'options de connectivité.







Ce qui différencie les deux cartes Taichi, c'est que la Carrara abandonne le thème de la "roue dentée" noire et mate, au profit d'un aspect marbré blanc. On ne sait pas si le motif marbré est une impression, ou si ASRock a utilisé de la pierre réelle. ASRock a essayé d'augmenter le prix de ses cartes Steel Legend au cours des deux dernières générations, et il semble que la X670E Steel Legend sera la troisième carte de la série, sans aucune carte PG Velocita en vue. Vous disposez d'un seul PCI-Express 5.0 x16, d'au moins deux emplacements M.2 Gen 5, de deux emplacements M.2 Gen 4 et d'une connectivité assez haut de gamme, y compris WLAN.



Le X670E Pro RS est un peu plus bas, il présente le design Pro moins flashy de la société. Vous obtenez un CPU VRM légèrement plus mince, mais des options de connectivité similaires à celles du Steel Legend. En bas de la pile se trouve le X670E PG Lightning. C'est le seul SKU Phantom Gaming (PG) de la gamme. La carte a l'air plutôt spartiate. La solution CPU VRM semble similaire à celle de la Pro RS, mais la connectivité est réduite, sans WLAN.



