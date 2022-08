TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau ventirad CPU : Le Noctua NH-D12L.







Avec une réputation forgée par des performances étonnantes, une qualité exceptionnelle et des niveaux de bruit ultra-faibles, Noctua reste un fabricant de premier plan de produits de refroidissement pour PC. Comme l'imposant mont Everest, ils continuent d'être l'une des références auxquelles tous les autres sont généralement comparés. L'incontournable combinaison de couleurs beige et marron n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais elle reste une marque de fabrique de la marque. C'est quelque chose que la plupart des passionnés de PC reconnaîtront d'un simple coup d'œil, et cette prise de conscience, associée au fait qu'ils offrent l'une des meilleures garanties et le meilleur service après-vente de toutes les sociétés de refroidissement de PC, signifie qu'ils restent les favoris des passionnés de la quintessence.







Bien que cela fasse un certain temps qu'un refroidisseur Noctua n'a pas honoré mon banc d'essai, je suis toujours heureux de voir ce qu'ils ont en magasin. L'article d'aujourd'hui va mettre à l'épreuve le NH-D12L, le dernier modèle de Noctua, pour voir ce que ce refroidisseur double tour à faible hauteur peut faire. Sa hauteur maximale est de 145 mm, ce qui devrait convenir à la plupart des boîtiers de serveurs à montage en rack 4U et à quelques boîtiers Mini-ITX. Pour être juste, c'est un peu un marché de niche, mais avoir une offre de haut niveau pour ceux qui en ont besoin signifie qu'il devrait encore s'avérer assez populaire.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP