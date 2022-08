MSI présente son premier GPU Intel Arc A380, une carte à profil bas pour les pré-constructeurs.







Les seules cartes graphiques Arc que nous avons vues jusqu'à présent étaient quelques modèles "Limited Edition" des pièces haut de gamme et, bien sûr, la carte Gunnir Arc A380 Photon. Le fait qu'à près d'un mois de leur sortie prévue, les seules pièces Arc disponibles pour les ordinateurs de bureau étaient les cartes Gunnir a amené certaines personnes à douter de la validité de l'Arc en tant que pièce de bureau.







Ne vous inquiétez pas trop, car il y a maintenant quelques cartes Arc supplémentaires dans la nature. Des yeux attentifs ont repéré quelques cartes ASRock la semaine dernière, et maintenant, sur le site du détaillant chinois Tmall, il y a une machine de bureau MSI disponible avec des processeurs Intel d'entrée de gamme associés à des cartes graphiques Arc A380 de la marque MSI.







Le modèle spécifique inclus dans ces ordinateurs semble être une carte à profil bas. C'est un cas d'utilisation parfait pour le GPU A380. En fait, cette carte est beaucoup plus logique que le produit Gunnir Photon : elle n'a pas de connecteur d'alimentation périphérique et un duo de connexions d'affichage s'adapte parfaitement à une carte à profil bas.







En ce qui concerne les performances, les spécifications semblent être identiques aux modèles de référence d'Intel, avec le GPU A380 cadencé à une fréquence nominale de 2 GHz et ses 6 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 15,5 Gbps. Les spécifications de MSI sur la page semblent recommander une alimentation de 350 watts pour la carte, ce qui est en quelque sorte rafraîchissant après toutes ces rumeurs sur la prochaine génération de NVIDIA.







Nous n'avions pas été très impressionnés par la carte Gunnir que nous avions vue auparavant, car elle semblait surdimensionnée et excessive pour un tout petit GPU comme le DG2-128. Ce produit de MSI, d'autre part, pourrait être tout à fait attrayant comme une option à faible puissance pour les PC SFF où vous voulez encore des capacités de jeu, ou comme un GPU secondaire pour l'encodage AV1 dans un PC de jeu.



HOTHARDWARE