Fractal lance des modèles Mini et Nano pour les étuis Meshify 2 et Define 7.



Fractal annonce aujourd'hui quatre nouveaux boîtiers profilés, ajoutant les facteurs de forme Mini et Nano des boîtiers des séries Fractal Meshify 2 et Fractal Define 7. Ces quatre étuis présentent la même expression de design extérieur reconnaissable que leurs homologues plus grands, mais dans un facteur de forme plus petit qui offre également une compatibilité, une accessibilité et une flexibilité généreuses.







Fractal Meshify 2 Mini



Le Fractal Meshify 2 Mini offre une excellente combinaison de flux d'air et de flexibilité, dans un facteur de forme optimisé pour mATX. Le design extérieur audacieux mais raffiné, avec sa façade en mesh angulaire asymétrique, est complété par un panneau TG affleurant et un dessus entièrement amovible. Sa disposition intérieure accessible et intuitive rend facile et agréable la construction d'un système élégant, centré sur le flux d'air.



Fractal Define 7 Mini



Le Fractal Define 7 Mini offre le même attrait stylistique et la plupart des caractéristiques d'amélioration de la vie de ses frères et sœurs plus grands, dans un facteur de forme condensé. Son intérieur compact mais spacieux peut accueillir des cartes mères mATX et Mini ITX pour un système élégant et rationalisé. De plus, comme les quatre nouveaux boîtiers Mini et Nano, il offre la possibilité de loger un GPU jusqu'à 331 mm avec un radiateur de 240 mm dans le haut.



Fractal Meshify 2 Nano



Le Fractal Meshify 2 Nano offre aux enthousiastes du format ITX beaucoup de possibilités pour des constructions créatives grâce à un excellent support de radiateur pour sa taille et la possibilité d'accueillir un GPU jusqu'à 331 mm. Il est également doté d'un couvercle entièrement amovible, de panneaux latéraux sans boulons et d'un filet frontal amovible pour faciliter la construction et le passage des câbles. Le design flexible et l'asymétrie angulaire sont complétés par un panneau TG affleurant pour mettre en valeur les composants internes.



Fractal Define 7 Nano



Le Fractal Define 7 Nano redéfinit la précision, en apportant un design épuré et une foule de fonctionnalités de ses frères et sœurs plus grands à un facteur de forme minimisé. L'intérieur compact mais spacieux peut accueillir toutes les cartes mères Mini ITX et Mini-DTX. Comme les quatre nouveaux boîtiers Mini et Nano, il y a même de la place pour un GPU jusqu'à 306 mm lorsqu'on monte un ventilateur frontal de 25 mm d'épaisseur, ce qui fait du Define 7 Nano un boîtier hautement compatible pour son format rationalisé.



Prix et disponibilité



Les boîtiers Meshify 2 et Define 7 - Mini et Nano sont disponibles dès maintenant. Pour plus d'informations, veuillez visiter les liens ci-dessous.



- Fractal Meshify 2 Mini : Cliquez ICI,

- Fractal Define 7 Mini : Cliquez ICI,

- Fractal Meshify 2 Nano : Cliquez ICI,

- Fractal Define 7 Nano : Cliquez ICI.



