La gamme de cartes mères GIGABYTE X670E et X670 AORUS est détaillée.



GIGABYTE a présenté aujourd'hui sa prochaine gamme de cartes mères AMD X670E et X670 à base de chipset Socket AM5 pour les processeurs de bureau Ryzen 7000-series "Zen 4" dont le lancement est prévu en septembre. Compte tenu de la volonté d'AMD de développer la connectivité PCI-Express Gen 5 au-delà du simple emplacement PEG, le nouveau chipset X670E, doté de plusieurs emplacements M.2 Gen 5, couvre l'extrémité supérieure de la gamme de cartes mères GIGABYTE AORUS, avec la X670E AORUS Xtreme et la X670E AORUS Master. L'extrémité inférieure de la gamme est basée sur la X670, avec les niveaux AORUS Pro et AORUS Elite.



















La X670E et le X670 offrent tous deux au moins un emplacement PCI-Express 5.0 x16 (qui peut être divisé en deux emplacements x8 Gen 5) et au moins un emplacement PCI-Express 5.0 x4 M.2 NVMe relié au processeur AM5. Le X670E se distingue par un emplacement M.2 Gen 5 supplémentaire relié au SoC, en plus de la connectivité PCIe Gen 5 en aval du chipset. L'AORUS Xtreme est en tête du peloton avec un VRM monstrueux à 18 phases qui utilise 105 A DrMOS, un PCB à 8 couches, quatre emplacements M.2 Gen 5, un système audio embarqué de la plus haute qualité avec un DAC pour casque fabriqué par ESS, un AQuantia 10 GbE, un WiFi 6E et une pléthore de fonctionnalités adaptées aux overclockers.



La X670E AORUS Master est le deuxième meilleur de l'écurie GIGABYTE, avec un VRM 16 phases qui utilise le même DrMOS 105 A que l'AORUS Xtreme, deux emplacements M.2 Gen 5 au lieu de quatre sur l'AORUS Xtreme ; 2,5 GbE au lieu de 10 GbE, et une solution audio embarquée purement basée sur Realtek ALC1220. Un pas plus bas, et vous obtenez la X670 AORUS Pro AX, avec son PCB à 6 couches, un VRM à 16 phases qui utilise 90 A DrMOS, un seul slot Gen 5 M.2 câblé au SoC, 2.5 GbE et WiFi 6E, mais une solution audio embarquée basée sur ALC897. La carte la plus abordable du lot est la X670 AORUS Elite AX, avec son VRM 16 phases qui utilise des étages de puissance de 70 A, un chargement d'emplacements d'extension similaire à celui de l'AORUS Pro AX et, fait intéressant, une solution WiFi 6E AMD-MediaTek (les autres cartes de la série utilisent une Intel AX210). Les spécifications plus détaillées suivent.



Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP