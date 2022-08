Le premier gagnant du concours organisé avec be quiet! est...

Suite à de nombreuses péripéties, et notamment un piratage du site, nous avons tout de même pu remettre en place le concours organisé avec be quiet!

Et le premier gagnant de ce concours est dafu qui se reconnaîtra grâce à son pseudo. Même si toutes ses réponses n'étaient pas justes, il a le mérite d'avoir été le plus proche de la valeur attendue dans la question subsidiaire.

Voici d'ailleurs les réponses justes pour cette première semaine de concours :

• En quelle année PC Boost a-t-il testé son premier produit be quiet! et quel était son nom ? : l'alimentation Dark Power Pro P7 en 2008 (Il y avait en fait deux modèles testés au même moment, avec des puissances de 550W et 750W)

• Quel était le nom de la première gamme d'alimentations be quiet! ? Silent Colorline

• Quel était le nom du premier watercolling AIO be quiet! que PC-Boost a testé et en quelle année ? : Silent Loop 240 en 2016

• Question subsidiaire : combien de lectures y-a-t-il eu sur la conclusion du test du Silent Wings 4 pour le début de cette première semaine de concours, ce lundi 1er août à 9H56 ? : 70 Bravo à dafu !

be quiet! prendra directement contact avec le gagnant pour lui remettre son prix.

Dès lundi, une nouvelle semaine de concours débutera avec de nouveaux gagnants !