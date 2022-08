Le processeur Intel Core i9-13900K de Raptor Lake monte jusqu'à 5,8 GHz à l'état brut et bat le Threadripper 3990X à 64 cœurs.







L'échantillon de processeur Intel Core i9-13900K Raptor Lake testé ici semble être une puce de détail qui comporte 24 cœurs et 32 threads dans une configuration de 8 P-Core et 16 E-Core. Le processeur porte un total de 68 Mo de cache et nous pouvons dire que c'est juste un meilleur échantillon "Retail-Ready" basé sur sa seule vitesse d'horloge. Alors que la puce conserve une base de 3,0 GHz et un boost standard de 5,5 GHz, une fréquence de boost maximale a été maintenue tout au long du benchmark.



Ce processeur Intel Core i9-13900K Raptor Lake a été testé sur la carte mère ASRock Z690 Taichi avec 32 Go de mémoire DDR5. Nous ne connaissons pas les vitesses réelles de la mémoire mais d'après ce résultat, elles auraient dû être super rapides.









Pour en venir directement aux chiffres des performances, le processeur Intel Core i9-13900K Raptor Lake à 5,8 GHz offre des quantités folles de performances de processeur multicœur avec jusqu'à 47 % d'augmentation par rapport au 12900K et une hausse de 55 % par rapport à l'AMD Ryzen 9 5950X. La puce surpasse même le Ryzen Threadripper 3990X qui offre 64 cœurs Zen 2. Dans les tests à un seul fil, la puce offre une augmentation de 14% par rapport au 12900K et une augmentation massive de 30% par rapport au Ryzen 9 5950X.











Hier, nous avons divulgué en exclusivité les spécifications des CPU Ryzen 7000 d'AMD, qui vont offrir des fréquences allant jusqu'à 5,7 GHz sur les parties supérieures, et il semble qu'Intel ne veuille pas encore céder sa couronne de fréquences. Les deux fabricants de CPU vont proposer des fréquences d'horloge démentes (plus de 5,5 GHz+) dans la prochaine génération et cela va certainement nous donner une énorme augmentation dans la suite d'applications à un seul cœur.



Fréquences d'horloge du processeur Intel Core i9-13900K Raptor Lake pour PC de bureau extraites via Geekbench :







Les processeurs de bureau Raptor Lake de 13e génération d'Intel, y compris les processeurs phares Core i9-13900K et Core i5-13600K, devraient être lancés en octobre sur la plateforme Z790. Ces processeurs seront confrontés à la gamme de processeurs Ryzen 7000 d'AMD qui sera également lancée à l'automne 2022.



Comparaison "attendue" entre les processeurs Intel Raptor Lake et AMD Raphael pour ordinateurs de bureau







