Les drivers 3Dconnexion 3DxWare 10.8.8 compatibles Windows 11.

Près d'un an après la sortie du système d'exploitation Windows 11 de Microsoft, le constructeur 3Dconnexion, spécialisé dans les souris 3D et claviers d'aide à la Conception Assistée par Ordinateur (CAO), vient de publier de nouveaux drivers 3DxWare 10 qui sont désormais pleinement compatibles avec ce système.







Ces nouveaux drivers 3DxWare 10 sont numérotés 10.8.8.3488 et apportent, outre le support de Windows 11, quelques autres améliorations comme un plugin pour les applications Autodesk Navisworks et Unity Editor, le support de l'édition 2023 des applications Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya et Autodesk Revit ou encore une meilleure stabilité avec les applications Autodesk Inventor, Dassault Systèmes SOLIDWORKS, Epic Games Unreal Editor, Microsoft Office et Siemens NX.



Les drivers 3DxWare et leur interface graphique permettent de personnaliser les périphériques 3Dconnexion pour chaque application utilisée grâce à des profils spécifiques. Il est par exemple possible d'attribuer des commandes à chaque bouton, d'ajuster la vitesse de l'axe et les modes de navigation à bascule, de régler le centre de rotation...



Périphériques 3Dconnexion supportés :



- CadMouse,

- CadMouse Compact,

- CadMouse Compact Wireless,

- CadMouse Pro,

- CadMouse Pro Wireless,

- CadMouse Pro Wireless Left,

- CadMouse Wireless,

- Keyboard Pro,

- Numpad Pro,

- SpaceMouse Compact,

- SpaceMouse Enterprise,

- SpaceMouse Module,

- SpaceMouse Pro,

- SpaceMouse Pro Wireless,

- SpaceMouse Wireless,

- SpaceMouse Wireless Kit,

- SpaceMouse Wireless Kit 2,

- SpaceNavigator for Notebooks,

- SpaceNavigator Personal Edition (PE),

- SpaceNavigator Standard Edition (SE),

- SpacePilot Pro,

- Universal Receiver.



Téléchargement des drivers 3Dconnexion 3DxWare 10 10.8.8.3488 WHQL



- Windows 8.1/10 32 bits (x86) : Cliquez ICI,

- Windows 8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



