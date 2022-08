SilverStone Technology présente les refroidisseurs AIO VIDA 120 SLIM et VIDA 240 SLIM.



SilverStone Technology étend ses solutions de refroidissement liquide avec les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un de la série VIDA. Disponibles en versions 120 mm et 240 mm, les SilverStone VIDA 120 et VIDA 240 utilisent un radiateur épais de 22 mm associé à un ventilateur ARGB de 120 mm de 16 mm d'épaisseur. Le radiateur et le ventilateur ont une épaisseur totale de 38 mm, ce qui est 25 % plus mince que la plupart des refroidisseurs AIO.







Les VIDA 120 SLIM et VIDA 240 SLIM sont également dotés d'un bloc d'eau mince avec un boîtier rotatif RGB. Le refroidisseur AIO a la pompe intégrée dans le radiateur qui dispose d'un moteur de pompe à six pôles qui fournit un fonctionnement silencieux. Les deux refroidisseurs ont des tubes de 400 mm.







Caractéristiques de la série SilverStone VIDA SLIM :



- 38 mm d'épaisseur totale pour le ventilateur et le radiateur,

- Le design unique du radiateur de 22 mm de SilverStone permet une dissipation efficace de la chaleur dans les cas où l'espace est limité,

- Pompe à eau intégrée dans le radiateur,

- La pompe à cavité en alliage d'aluminium renforce la structure globale,

- Moteur triphasé à six pôles,

- Ventilateur à 9 pales à pression optimisée,

- Bloc d'eau rotatif pour le CPU,

- Rembourrage en caoutchouc intégré sur les supports de ventilateur pour réduire encore plus les vibrations,

- Contrôleur ARGB inclus avec 10 modes d'éclairage, ainsi qu'une luminosité et une vitesse de changement de couleur réglables,

- Compatible avec les sockets AMD AM4 et Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066.



SilverStone Technology n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- SilverStone VIDA 120 SLIM (SST-VD120-SLIM) : Cliquez ICI,

- SilverStone VIDA 240 SLIM (SST-VD240-SLIM) : Cliquez ICI.



VORTEZ