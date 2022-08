ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Strix XG27AQM EVA Edition.



ASUS a annoncé la date de sortie et le début des réservations pour l'écran à cristaux liquides de coopération Evangelion "ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition" sur le marché de détail.























Un écran à cristaux liquides WQHD (2 560 x 1 440) Fast IPS de 27 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 440 qui a été développé en partenariat avec Republic of Gamers et Evangelion. Couvre 97 % de la palette de couleurs standard du cinéma numérique, DCI-P3, et 150 % de sRGB. Un écran avec un design Evangelion haute définition et haute qualité. La norme de certification DisplayHDR 400 a également été approuvée. Le temps de réaction est de 0,5 ms et la fréquence de rafraîchissement est de 270 Hz (GTG). Prend en charge NVIDIA G-SYNC pour offrir une expérience de jeu fluide et rapide.



En outre, il prend en charge l'éclairage Aura Sync, qui peut synchroniser l'éclairage avec les composants respectifs. Les interfaces sont les suivantes : HDMI2.0x2, DisplayPort1.4x2, prise casque x1, USB3.2 Gen.1 Type-Ax2 et USB3.0x2. Les mesures extérieures sont de 614 mm en largeur, 255 mm en profondeur, 408 à 508 mm en hauteur, et 7,6 kg en poids.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 19 aout 2022. Le ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition est estimé à un prix public de 989 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D