MSI présente la MEG X670E Godlike à l'événement AMD.



Plus tôt cette semaine, certains détails, y compris la disposition du PCB du MSI MEG X670E Godlike ont fuité, mais maintenant MSI a partagé quelques détails supplémentaires, y compris une photo de la carte. En fait, MSI a partagé la plupart des spécifications de la carte Godlike lors du Computex, mais la société n'a pas publié de photo à l'époque. Cependant, nous connaissons maintenant la conception de l'alimentation, qui consiste en 24+2 phases et un étage de puissance de 105 A. MSI a également créé ses propres emplacements M.2 sans vis, ainsi que des dissipateurs thermiques, qui se mettent simplement en place après l'installation du SSD, bien qu'il ne semble pas que la carte Godlike ait des dissipateurs thermiques sans vis pour plus d'un disque M.2.











D'autres caractéristiques incluent l'Ethernet 10 et 2.5 Gbps, ainsi que le module AMD RZ616 WiFi 6E. MSI n'a pas opté pour l'USB4 d'après ce que nous savons et rien n'a été mentionné à ce sujet lors de la présentation de MSI. MSI semble également avoir ignoré les sorties vidéo sur cette carte, mais il est possible que l'un des ports USB-C prenne en charge la sortie d'affichage, même si ce n'était pas le cas au Computex. Comme avec beaucoup d'autres cartes X670E, la Godlike prend en charge la charge USB PD 60 W via le port USB-C avant.



TECHPOWERUP