GSKILL nous propose des nouveaux boitiers PC : La série MD2.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. a le plaisir d'annoncer le boîtier de PC mid-tower MD2, un boîtier ATX élégant conçu pour les constructions de haute performance, avec un panneau avant au design épuré. Disponible en noir ou en blanc, le boîtier mid-tower MD2 est conçu pour des options de refroidissement polyvalentes, un intérieur spacieux, et est livré avec un panneau latéral en verre trempé de 4 mm pour montrer le matériel interne du système.











Le design du panneau avant du boîtier MD2 s'inspire des courbes en S des pistes de course et intègre des évents latéraux pour améliorer le flux d'air afin de maintenir les composants internes au frais. L'éclairage RVB du panneau avant est conçu avec un contact à ressort, à la place du câblage, pour un retrait facile et un accès aisé lors de l'installation du ventilateur avant ou du nettoyage du filtre magnétique avant.















Options de refroidissement polyvalentes



L'intérieur spacieux du boîtier MD2 offre une multitude d'options de configuration de refroidissement pour aider les composants internes à rester au frais, avec de l'espace pour jusqu'à 7 ventilateurs de boîtier le long de l'avant, du haut et de l'arrière du boîtier, ou simultanément jusqu'à deux radiateurs de refroidissement à eau de 360 mm.



Design intérieur spacieux



Conçu pour accueillir des composants matériels haut de gamme, le boîtier MD2 prend en charge des cartes graphiques d'une longueur maximale de 395 mm et des refroidisseurs d'air pour CPU d'une hauteur maximale de 170 mm. Le boîtier MD2 offre également de nombreuses options d'installation de disques de stockage avec jusqu'à deux supports pour SSD 2,5" et deux baies pour disques convertibles 2,5"/3,5".



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP