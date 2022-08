Antec lance le ventilateur de boîtier efficace Storm 120.



Antec Inc, l'un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques de haute performance pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du Do-It-Yourself, présente un nouveau ventilateur de boîtier très efficace appelé Storm. Le boîtier est doté d'une structure en spirale pour une meilleure circulation de l'air, de roulements à fluide dynamique pour un fonctionnement souple et silencieux et d'une option PWM daisy chain pour ajouter plus de refroidissement si nécessaire. Le Storm est maintenant disponible dans le commerce à partir de 14,80€ (prix de détail suggéré, TVA comprise).







Le ventilateur PWM mesure 120 mm x 120 mm x 25 mm et fonctionne à une vitesse de 600 - 2000 RPM. Les paliers à dynamique fluide assurent un faible bruit de ventilateur et une performance de refroidissement incroyable, le tout avec une longue durée de vie de 80.000 heures. Storm délivre un débit d'air maximal de 66,56 CFM et atteint une pression d'air maximale de 2,7 mm H₂O.







Le nouveau ventilateur Storm est fabriqué à partir d'un cadre en plastique robuste et comporte également des coussinets anti-vibration pour limiter le bruit, même lorsque le système fonctionne à plein régime. Associé au contrôle PWM, la vitesse du ventilateur peut être maintenue au minimum en cas de charges légères, ce qui permet essentiellement une fonctionnalité silencieuse mais puissante. L'effet global permet aux ventilateurs Antec Storm de maintenir un flux d'air frais sur les composants sensibles à la chaleur de votre PC. Les câbles des ventilateurs Storm sont recouverts de fils tissés pour une longévité accrue et une esthétique de qualité.



Les ventilateurs Storm sont disponibles en paquets de un, deux, trois ou cinq ventilateurs et sont couverts par une garantie de 3 ans.



Pas de date ni de pirx pour le moment.



TECHPOWERUP