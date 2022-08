Creative annonce la Sound Blaster X1 USB DAC.



Creative Technology lance aujourd'hui Sound Blaster X1, l'ultime DAC USB et amplificateur de casque qui offre la technologie Sound Blaster Acoustic Engine, ainsi que la Super X-Fi Headphone Holography, maintes fois récompensée, que l'on retrouve pour la première fois dans l'emblématique AMP SXFI. Aussi petit qu'un doigt, il sert un énorme régal d'audio multicanal, haute résolution et immersif, avec des reproductions authentiques jusqu'au moindre détail, alimenté par un DAC 32 bits AKM4377 128dB haut de gamme et un amplificateur opérationnel double audio Ti/Burr-Brown INA1620.







La Sound Blaster X1 s'utilise idéalement avec un PC ou un Mac. Avec l'application de bureau Creative, les utilisateurs ont accès au Sound Blaster Acoustic Engine, où ils peuvent exploiter toute la gamme des technologies de traitement du son pour améliorer leurs expériences, tant au travail que dans les loisirs.







Grâce à la virtualisation Sound Blaster Surround, les utilisateurs peuvent profiter d'un maillage phénoménal de profondeur et de portée en matière d'immersion audio dans les films, la musique et les jeux. La technologie CrystalVoice permet d'effectuer une multitude de réglages intelligents pendant les conférences téléphoniques grâce à des fonctions telles que SmartVolume et Acoustic Echo Cancellation. Le kit SmartComms permet également de réduire efficacement le bruit de fond et de couper automatiquement le son des utilisateurs lorsqu'ils ne parlent pas. Le mode Scout détecte les signaux audio subtils et les rend évidents pour que les joueurs aient toujours une longueur d'avance sur leurs concurrents.



Les utilisateurs peuvent également profiter de l'holographie des casques Super X-Fi, une technologie reconnue qui redéfinit l'écoute des casques en recréant la scène sonore d'un système à haut-parleurs multiples de qualité supérieure pour une expérience étendue. De plus, le mappage de l'oreille via l'application SXFI s'adapte aux oreilles des utilisateurs et les aide à s'immerger dans tous leurs fichiers audio, notamment les films et les jeux, de la manière la plus naturelle possible.



Sound Blaster X1 est tout simplement une solution audio incontournable pour les utilisateurs avertis.



Prix et disponibilité



La Sound Blaster X1 est proposé au prix de 69.99 Dollars et est disponible sur la boutique en ligne de Creative.



TECHPOWERUP